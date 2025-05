A Marseille legyőzésével ismét BL-finalista az FTC vízilabdacsapata

„A BL elődöntőjében nincs olyan, hogy végig dominál egy csapat, hullámzó a játék, így általában az dönt, a végén melyik csapat marad higgadtabb. Nekünk ez sikerült, ahogy a magyar bajnoki döntőben is megmutattuk ugyanezt. Itt sokat számít a tapasztalat, amivel rendelkezünk. Persze nekünk is váltani kellett, ezért örültem, hogy a végén négyből négy fórt kihasználtunk, ráadásul volt köztük olyan, amit előre megbeszéltünk” – értékelt az MTI-nek a 44 éves szakember. Nyéki elismerte, kissé meglepte, hogy a másik elődöntőben a szerb Novi Beograd felülmúlta az egyénileg jobb erőkből álló Barcelonetát, ugyanakkor azt kiemelte, hogy a szerb csapat messze most tűnik a legegységesebbnek, pedig korábban kétszer is szerepelt már döntőben. „A következő két éjszaka feladata lesz kielemezni a játékukat és megtalálni a gyenge pontokat. Mint a szerb csapatok ellen mindig, fontos lesz az emberelőnyös helyzetek kihasználása, az emberhátrányos szituációk kivédekezése és a verekedés” – tekintett előre az FTC mestere.