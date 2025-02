Jansik, Vámos és Vogel is visszatért a férfi vízilabda-válogatottba

A Magyar Vízilabda-szövetség honlapján közölte, hogy Varga Zsolt szövetségi kapitány jövő héten kétnapos összetartást tart a magyar férfi vízilabda-válogatottnak a Margitszigeten.

„A fiatalok beépítése továbbra is prioritás, ugyanakkor tapasztalt játékosokra is szükség van ahhoz, hogy ez a folyamat és a csapat is sikeres legyen” – hangsúlyozta Varga Zsolt a jövő heti négy edzés kapcsán. A szakember a február 10-i és a 11-i tréningekre két külön keretet hirdetett, vannak, akik mindkét nap ott lesznek, de vannak olyanok is, akik csak az egyik nap edzésein vesznek részt.

Az MVLSZ részletezte, hogy Vogel Somával januárban is számolt volna a kapitány, de a kapus korábbi kisebb térdproblémájának rendbehozatala érdekében úgy döntöttek, hogy a nemzeti csapat későbbi, fontosabb versenyei miatt sokkal fontosabb, hogy Vogel ott tudjon jól teljesíteni, mint a bukaresti vk-selejtezőn.

A rutinos, párizsi olimpiát is megjárt játékosok visszatérése mellett ugyanakkor Angyal Dániel, Vigvári Vince és Burián Gergely most nincs ott a keretben, mivel a jövő heti összetartás nem minősül hivatalos felkészülési időszaknak, s ezért őket nem kérték ki külföldi klubjaiktól. Ellenben bekerült több, a keretben eddig nem vagy ritkábban megfordult fiatal is, mint Batizi Benedek, Lugosi Csongor, Leinweber Olivér, Schmölz Norman és Szépfalvi Gergely.

A magyar férfi vízilabda-válogatottnak márciusban is lesz egy összetartása, a következő megmérettetés pedig az április 11-13-án esedékes, podgoricai Világkupa-szuperdöntő lesz.

A MAGYAR FÉRFI VÍZILABDA-VÁLOGATOTT FEBRUÁR 10-I ÖSSZETARTÁSÁNAK KERETE

Batizi Benedek (Vasas), Bedő Krisztián (Szolnok), Csoma Kristóf (Honvéd), Ekler Zsombor (BVSC), Fekete Gergő (FTC), Gyapjas Viktor (BVSC), Jansik Szilárd (FTC), Kovács Péter (BVSC), Lugosi Csongor (FTC), Manhercz Krisztián (FTC), Molnár Erik (FTC), Nagy Ádám (FTC), Nagy Ákos (FTC), Tátrai Dávid (BVSC), Vámos Márton (FTC), Varga Vince (FTC), Vigvári Vendel (FTC), Vismeg Zsombor (FTC), Vogel Soma (FTC)

A MAGYAR FÉRFI VÍZILABDA-VÁLOGATOTT FEBRUÁR 11-I ÖSSZETARTÁSÁNAK KERETE

Batizi Benedek, Bedő Krisztián, Csoma Kristóf, Ekler Bendegúz (Honvéd), Ekler Zsombor, Fekete Gergő, Gyapjas Viktor, Jansik Szilárd, Kovács Péter, Leinweber Olivér (Szeged) Manhercz Krisztián, Nagy Ádám, Schmölcz Norman (Szolnok), Szépfalvi Gergely (Honvéd), Tátrai Dávid, Vámos Márton, Vigvári