Férfi vízi Ek: a Vasas az első negyedben eldöntötte a Barcelona elleni meccsét, negyeddöntős

KÉT NAP, KÉT RENDKÍVÜL FONTOS nemzetközi találkozó a fővárosi Komjádi uszodában. Az FTC szerdai, spanyol Barceloneta elleni 18–10-es erődemonstrációja a Bajnokok Ligája második csoportkörének nyitányán jó példával szolgálhatott a Vasasnak. Az angyalföldiek a Fradi ellenfelének városi riválisát, a Barcelonát fogadták az Eurokupa nyolcaddöntőjének visszavágóján csütörtök este. Az első mérkőzésen 11–10-es spanyol siker született, azaz abszolút nyitott volt a továbbjutás kérdése az újabb találkozó előtt.

Aztán már rögtön úgy tűnt, a Vasas gyorsan kiegyenesít minden kérdőjelet. A hazaiak nagy elánnal kezdtek, a spanyolok a második bekapott gólt követő középkezdés utáni oldalpasszból eladták a labdát – ezt a támadást kivédekezték, de egy kiváló megúszás után az ekkor másodszor betaláló Batizi Benedek már négygólosra növelte a Vasas előnyét. A vendégek román trénere, Andrei Iosep rögtön ezután ki is kérte első idejét. A Barcelona védelme tehetetlennek tűnt, a magyar csapaté Lévai Márton kapus vezérletével viszont még emberhátrányban is hatékony volt. A hazai szempontból 5–0-s első negyed után ugyan elkezdték értékesíteni a helyzeteiket a spanyolok – Pol Daura némi túlzással egyszemélyes hadseregként igyekezett növelni a csapata jelentette fenyegetést, a második és harmadik negyedben egymás után ötször is beköszönt – de a Barcelona egyszer sem került három gólnál közelebb Szlobodan Nikics csapatához.

A második félidőben ugyan néhány spanyol támadásnál kicsit lazult a hazai védelem korábban tapasztalt feszessége, de Lévai továbbra sem maradt adós a szép védésekkel. Egy emberelőnyös szituációban, két és fél perccel a vége előtt Gábor Lőrinc kapta meg centerben remek ütemben a labdát, és zúdított kegyetlen erővel a kapuba, megadva a kegyelemdöfést az ellenfélnek – a 2022–2023-as Eurokupa-győztese magabiztos, 15–10-es sikerrel jutott tovább a negyeddöntőbe.

Az elmúlt idényben szintén két magyar csapat, szintén a Vasas és a BVSC szerepelhetett az Eurokupa nyolcaddöntőjében. Akkor mindkét magyar csapat búcsúzott, most az angyalföldiek ott lesznek a legjobb nyolc között, ám a BVSC-nek ismét ez a szakasz jelentette a végállomást. Varga Dániel csapata a Laky uszodában 16–16-os döntetlent játszott a montenegrói Primorac Kotorral, majd a csütörtöki visszavágó félidejéig jól tartotta magát, 9–9-cel fordulhatott a félidőre. Ám a harmadik negyedben úgy tűnt, a BVSC elveszíti a fonalat, négygólos hátrányból óriási hajrá kellett, hogy megmaradjon a remény. Csacsovszky Erik másfél perccel a vége előtt egyenlített, Balsza Vucskovics góljára azonban már nem volt válasz: Mészáros Mátyás lövése a blokkon csattant, a hazaiak pedig eldugták a labdát a fennmaradó időben.

A negyeddöntő párosítását pénteken sorsoláják.

FÉRFI VÍZILABDA EUROKUPA

NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

VasasPlaket–CN Barcelona (spanyol) 15–10 (5–0, 4–4, 2–3, 4–3)

Komjádi uszoda, 600 néző. V: Margeta (szlovén), Evers (holland)

VASAS: LÉVAI – DJURDJICS 3, Bátori, Randjelovics 1, GÁBOR L. 2, DEDOVICS 3, Lakatos S. 1. Csere: Sélley-Rauscher 1, Dala D., Mijics 1, Ragács, BATIZI 3. Edző: Szlobodan Nikics

BARCELONA: Matarredona – Prat, Gorria, Veich, RAMÓN 2, Te, Villamayor. Csere: Andrade 1, Van der Weijden 1, Gomá, DAURA 6, Vinas. Edző: Andrei Iosep

Emberelőny-kihasználás: 9/5, ill. 13/4. Gól – ötméteresből: 2/2, ill. –. Kipontozódott: Randjelovics (32. p.)

Továbbjutott: a Vasas (25–21-es összesítéssel)

MESTERMÉRLEG

Szlobodan Nikics: – Nagyon jól kezdtünk, a barcelonai mérkőzéssel ellentétben sokkal jobban éreztük, mivel készült a rivális. Kulcsfontosságú volt a védekezésünk, Lévai Márton védései, és emberelőnyben is meglőttük a fontos gólokat. Jó érzés megnyerni egy fontos meccset a Vasas-szurkolók előtt.

Andrei Iosep: – Borzalmasan kezdtünk, ami megnehezítette, hogy közel maradjunk a Vasashoz, és nyomás alatt tartsuk. Az emberelőnyös helyzeteinket is alig használtuk ki, a Vasas rutinos játékosai pedig kihasználták a hibáinkat.

KORÁBBAN

Primorac Kotor (montenegrói)–BVSC-Manna ABC 17–16 (4–3, 5–6, 7–3, 1–4)

Továbbjutott: a Primorac Kotor (33–32-es összesítéssel)