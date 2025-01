Női vízi BL: a Fradinál még többre vágynak, az UVSE-s lányok nehezen rázódtak vissza

Százszázalékos maradt négy forduló után a Ferencváros a női vízilabda Bajnokok Ligája B-csoportjában, ezzel pedig története legnagyobb sikerét érte el – korábban ugyanis még nem jutott be a negyeddöntőbe a legrangosabb nemzetközi kupasorozatban. Az olasz Padova ellen Gurisatti Gréta és Elef­theria Plevritu kezdte meg a gólgyártást, ők is lettek az FTC legeredményesebbjei, előbbi három, utóbbi négy góllal. Neszmély Boglárka ötméterest hárított az első negyed végén, és bár az olaszok a második elején így is egyenlítettek, a folytatásban tisztes távolságból, többnyire három-négy, akár ötgólos hátrányból üldözték a zöld-fehéreket. A vége 14–11 lett az FTC javára.

„Le a kalappal a csapat előtt! – dicsérte az övéit Matajsz Márk vezetőedző a csapat közösségi oldalán. – Nagyon fontos mérkőzésen vagyunk túl, amellyel biztossá tettük a továbbjutást, ezzel történelmet írtunk, hiszen még sosem szerepeltünk a legjobb nyolcban. Nyilván ezzel nem elégszünk meg, dolgozunk tovább, hogy csoportelsők lehessünk. Hellyel-közzel hullámzott a játék, ez várható volt, hiszen másfél hónapja nem játszottunk ilyen tétmeccset, de kijavítottuk a hibákat, a támadójáték pedig mindvégig jól működött. Maximálisan elégedett vagyok a csapattal.”

Az FTC a négy magyar csapat közül egyedüliként jutott tovább a csoportkörből, négy forduló után ugyanis az is biztossá vált, hogy a többiek nem folytathatják az egyenes kieséses szakaszban.

A D-csoportban a magyar bajnok UVSE revansvággyal ugrott medencébe a Hajós uszodában a Catania ellen – az első körben a félidei kétgólos vezetés ellenére kétgólos vereséget szenvedtek idegenben a lilák. Idehaza is sokáig pariban voltak az olasz bajnokkal többek között Golopencza Szonja bravúrjainak is köszönhetően, Hajdú Kata második góljával a negyedik negyed elején még a vezetést is megszerezték, a felvonás további részében azonban többször is kapitulált a védelem, így 9–7-es sikerével a Catania elvitte a három pontot a Margitszigetről. Miután a harmadik helyen álló hárompontos UVSE hat pont hátrányba került a második, kilencpontos Cataniától, már nem érheti el a második, továbbjutó helyet, hiszen pontegyenlőség esetén is az egymás elleni eredmény rangsorolna.

„Mindent egybevetve a Catania megérdemelten jutott a nyolc közé – mondta az UVSE vezetőedzője, Benczur Márton, aki hat játékosát is nélkülözte a meccs előtt a válogatott világkupa-selejtezője miatt. – Három nap felkészüléssel nem voltunk ideális fizikai állapotban. Ugyan gyorsan regenerálódnak a lányok, de lelkileg, szellemileg nehéz visszarázódni. Nem egyszerű, hogy egy világkupa után néhány nap múlva élet-halál BL-meccset kell játszani. Mindezzel együtt voltak nagyszerű egyéni teljesítmények. Sajnos mi többször kihagytuk a fórokat, időnként szerencsénk sem volt, ők pedig inkább belőtték az emberelőnyeiket, sokkal rutinosabban használták ki a lehetőségeiket. de gratulálok a csapatomnak, mert a lányok mindent megtettek.”

Az A-csoport sereghajtójaként a Dunaújváros a spanyol Sabadell otthonában 12–7-es, a D-csoport végén álló BVSC a szintén spanyol Sant Andreut fogadva 17–10-es vereséget szenvedett, így már nem juthatnak tovább.