Az FTC nyert Padovában, s már továbbjutó a női vízilabda BL-ben, az UVSE viszont kikapott

A Ferencváros rendre egy-két, olykor három találattal is vezetett, a nagyszünetben pedig 8–5 volt az állás a magyar együttes javára. A harmadik játékrészben volt, hogy öt góllal elhúzott (7–12), végül magabiztosan nyert 14–11-re, s negyedik meccsén is diadalmaskodva úgy csoportelső, hogy már most továbbjutott kvartettjéből.

A vasutascsapata Szőnyi úton fogadta spanyol ellenfelét, amely már a nagyszünetig négygólos előnyre tett szert. A vendégek a harmadik negyedben tovább növelve a különbséget 14–6-ra elhúztak, a BVSC csak az utolsó játékrészt tudta megnyerni. Ez volt a magyar csapat negyedik meccse és negyedik veresége, így nem maradt esélye a csoportból való továbbjutást jelentő első két hely egyikének a megszerzésére.

Az UVSE meccsén a vendég olaszok két negyed alatt 4–2-re elhúztak, ám a harmadik játékrészben 4-4-nél az UVSE utolérte riválisát. Mi több, Hajdú Kata duplájával a záró negyedben 6–5-re a vezetést is átvette, a hajrá azonban megint az itáliai csapaté volt. A vereség nyomán a továbbjutásnak is búcsút mondhat az UVSE.

VÍZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

Csoportkör, 4. forduló

A-csoport: Sabadell (spanyol)–DUNAÚJVÁROSI FVE 12–7 (2–1, 3–1, 2–3, 5–2). G: B. Ortiz 4, Keszthelyi 4, M. Ortiz 2, Giustini, González, ill. Kacimpiri 4, Dobi 2, Sümegi. Vuliagmeni (görög)–Terrassa (spanyol) 14–8. Az állás: 1. Sabadell 12 pont, 2. Vuliagmeni 9, 3. Terrassa 2, 4. DUNAÚJVÁROS 1

B-csoport: Padova (olasz)–FTC-TELEKOM 11–14 (1–2, 4–6, 2–2, 4–4). G: Schaap 5, Al Masri 2, Meggiato, Millo, Pedley, Perkins, ill. Plevritu 4, Gurisatti 3, Leimeter 2, Bonca, De Vries, Farkas T., Hertzka, Kuna. Mataró (spanyol)–Polar Bears (holland) 13–5. Az állás: 1. FTC 12, 2. Mataró 9, 3. Padova 3, 4. Polar Bears 0

D-csoport: BVSC-MANNA ABC–Sant Andreu (spanyol) 10–17 (2–4, 3–5, 1–5, 4–3). G: Dömsödi, Koltay, Petik P. 2-2, Bereczki, Kele, Mészáros-Farkas, Tóth F., ill. E. Ruiz 5, Anton, Camus, Palacio 2-2, Cordobes, Crespí, Munoz, Pérez, Schuijt, A. Ruiz. UVSE HELIA-D–Catania (olasz) 7–9 (1–2, 1–2, 3–1, 2–4). G: Faragó, Hajdú K. 2-2, Peresztegi-Nagy, Szegedi, Tiba, ill. Andrews 3, Tabani 2, Halligan, Jutte, Leone, Viacava. Az állás: 1. Sant Andreu 12, 2. Catania 9, 3. UVSE 3, 4. BVSC 0