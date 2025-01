A rövidebb támadóidőre is felkészült a férfi vízilabda-válogatott

„Három, kettő, egy…” – a férfi vízilabda-válogatott kapusainak öblös hangja kiszűrődött a margitszigeti Széchy uszoda sátrából. Szükség volt a visszaszámlálásra, mégiscsak rá kell érezni a rövidebb, 25 másodperces támadóidőre, amely gyorsabb labdajáratásra és döntéshozatalra ösztökéli a mezőnyjátékosokat, még nagyobb teret adva a váratlan megoldásoknak.

Nagy Ádám a csütörtöki edzésen is bizonyította, hogy képes ilyenekre, kétszer is oktatófilmbe illő csuklómozdulattal szerzett gólt, de egyik sem került fel az eredményjelzőre – mondhatni, igazságos 0–0-val zárult az egymás elleni kétkapuzás. Varga Zsolt a támadások előtt rendszerint megállította a játékot, olykor magához is hívta a játékosokat, mintha csak időt kért volna. Természetesen a mágnestábla is előkerült, elvégre a háromhetes felkészülés végén már a taktikai finomhangolásé a főszerep, hétfőtől a bukaresti világkupa-selejtezőn kell bizonyítania a kiválasztott 16 játékosnak.

Addig viszont még alaposan megdolgoztatja őket a szakmai stáb. A labdás gyakorlások mellett fizikai felméréseket is végeznek a kerettagok: ezúttal a lábtempózás került terítékre, derékövvel, kötélen kifeszítve „rúgkapáltak”. A vállsérülése miatt kineziológiai tapaszokkal kidekorált Vigvári Vince ellátta néhány tanáccsal a mindössze egy évvel fiatalabb Nagy Ákost, aki az edzés után minket is beavatott a részletekbe.

(Fotó: Koncz Márton)

„Kilóban méri, mennyire erősen tudsz húzni, minél nagyobb a súly, annál nagyobb király vagy. Úgy tűnik, a láberőm rendben van – mondta mosolyogva az FTC 20 éves balkezese, aki a formaidőzítésről is beszélt. – Mostanra érzem azt, hogy kicsattanok az erőtől, megvan az eredménye annak a melónak, amit az elmúlt hetekben végeztünk. A kerethirdetés előtt pillangók voltak a gyomromban, amikor hallottam a nevemet, fellélegeztem, azóta még jobban fűt a bizonyítási vágy. Fizikailag sokat fejlődtem, hozzáértem a súlyomhoz, szerintem Zsolt bá’ is azt képzelte el, hogy nagyjából ilyen állapotba kerülünk a világkupa-selejtező előtt.”

S hogy mennyire motiválja a torna a megfiatalított férfiválogatottat? Nagy Ákos szavaival élve úgy ugranak vízbe a mieink, hogy „szét akarják tépni” az ellenfeleiket, a fejlődés és a tapasztalatszerzés mellett bizony az eredményesség is fontos szempont. Az elszántságot látva van mitől félniük a spanyoloknak és a franciáknak, az intenzív edzés végén Angyal Dániel és Vigvári Vendel akkora gólokat lőtt, hogy azóta is mozog a kapu…

Bukarestben is szívesen látnánk tőlük hasonlókat – alighanem maradt még puskaporuk a jövő hétre.

A MAGYAR FÉRFI VÍZILABDA-VÁLOGATOTT 16 FŐS KERETE

Kapusok: Csoma Kristóf (Honvéd), Gyapjas Viktor (BVSC), Szakonyi Dániel (FTC)

Mezőnyjátékosok: Angyal Dániel (Marseille, francia), Bedő Krisztián (Szolnok), Burián Gergely (Barceloneta, spanyol), Ekler Zsombor, Kovács Péter, Tátrai Dávid (mindhárom BVSC), Manhercz Krisztián, Molnár Erik, Nagy Ádám, Nagy Ákos, Varga Vince, Vigvári Vendel, Vismeg Zsombor (mind FTC)

VILÁGKUPA-SELEJTEZŐ, FÉRFIAK, BUKAREST (JANUÁR 6–12.)

A-csoport: MAGYARORSZÁG, Franciaország, Spanyolország

A magyar válogatott programja

Január 6., 19.00: MAGYARORSZÁG–Spanyolország

Január 7., 14.00: MAGYARORSZÁG–Franciaország

B-csoport: Szerbia, Montenegró, Görögország

C-csoport: Egyesült Államok, Japán, Románia

D-csoport: Horvátország, Grúzia

A további program

Január 9.: a nyolc közé jutásért

Január 10.: negyeddöntő

Január 11.: elődöntő, az 5–8. helyért

Január 12.: helyosztók