Mihók Attila új elképzelésekkel tér vissza a vízilabda utánpótlásába

A szakember az M4 Sport Nemzeti Sporthíradójának csütörtök reggeli adásában elmondta, közel járnak már a megállapodáshoz Madaras Norberttel, a hazai szövetség elnökével, ugyanakkor a végleges döntést a szervezet elnökségének kell majd meghoznia. Kiemelte, nagy örömmel dolgozik tovább az utánpótlásban, ez a feladatkör érdekli és megtisztelőnek tartja, s úgy véli, „óriási előrelépési lehetőség” van ezen a területen Magyarországon.

„Komoly újításokat szeretnénk véghez vinni a női vonalon. Ez megtörtént az elmúlt években a férfiaknál, de a női vízilabdában még merészebbek akarunk lenni. Szeretnék bátran hozzányúlni az eddigi tradíciókhoz, megtartva a hagyományos vonalakat, ugyanakkor sok új elképzelést és újszerű hozzáállást beleszőve ebbe a munkába” – fogalmazott Mihók Attila, aki példaként említette az eddigi „kétpólusú képzés” kibővítését.

„Az elmúlt időszakban az edzőről és a játékosról szólt a képzés, ez kezdett hárompólusúra bővülni a család bevonásával. Ugyanakkor az a tapasztalat, hogy eredményes, alázatos és sikerorientált játékosokat akkor kaphatunk, ha a képzés négypólusúvá válik és az edző, a játékos, valamint a család mellé az iskolai teljesítményt is beépítjük ebbe. Személyes tapasztalatom is az, hogy azok jutnak messzire, akik megtanulnak megfelelni a kihívásoknak” – mondta a szakember.

Mihók Attila arról is beszélt, hogy nem számított a társ szövetségi kapitányi szerződésének meghosszabbítására, a megállapodás ugyanis október 22-ig szólt. Nagy örömmel vette tudomásul ugyanakkor azt, hogy a szövetség a továbbiakban is számít a munkájára a tehetséggondozás területén.

Mihók és Cseh irányításával a női válogatott januárban az eindhoveni Európa-bajnokságon ötödik volt, majd februárban a dohai világbajnokságon ezüstérmet nyert, amivel kijutott a párizsi olimpiára, amelyen ismét ötödikként zárt.

„Intenzív időszak volt, amelyet a magam szempontjából sikerként értékeltem, de természetesen a szövetség vezetése, valamint a közvélemény is értékeli majd a maga szempontjából. Nagyon nehéz helyzetben lévő csapatot vettünk át két nem jól sikerült világversenyt követően, miközben 2022-ben ez a társaság vb-döntőt játszott. Többféle probléma volt, szükség volt egy fizikai felzárkózásra, mert a 2021-es szinthez képest huszonöt-harminc százalékot romlott a játékosok fizikai teljesítőképessége. Ez a decemberi-januári időszakra rendeződött, de néhány más, csapaton belüli problémát, lezáratlan ügyet is meg kellett oldani, ezekben történt előrelépés, főleg a dohai vb idejére, ahol már eredményekben is látszott, hogy javult a helyzet” – foglalta össze az elmúlt több mint egy év történéseit a szakember.

A jövőben Cseh Sándor egyedül irányítja a magyar női vízilabda-válogatottat.