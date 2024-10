Férfi vízi: nincs rivalizálás az FTC kapusai között

Két negyed a kapuban, egy a medence szélén, egy a kispadon. Szakonyi Dánielnek mozgalmas mérkőzése volt a horvát Jadran Split ellen, az FTC kapusa bravúrokkal, labdaszerzésekkel és tűpontos indításokkal vette ki a részét a kiütéses, 18–9-es sikerből. Október végén ritkán játszanak olyan éretten és összeszokottan a csapatok, mint a Ferencváros, amely címvédőként három győzelemmel kezdte a Bajnokok Ligáját, így fél távnál vezeti a B-csoportot.

„A csapatmunkát mindenképpen ki kell emelni, nagyon egységes a társaság – mondta Szakonyi Dániel. – Amikor egy-egy lövésnél úgy éreztem, hogy rossz oldalon vagyok, valamelyik mezőnyjátékos blokkolt, szóval el sem jutott a kapuig a labda. Aztán meg én voltam jó helyen, amikor a blokk kicsit elcsúszott, ennek így kell lennie, mindig segítünk egymásnak. Olyan érzésem van, mintha az új játékosok is évek óta itt játszanának, nagyon jól beilleszkedtek. A horvátok próbálkoztak lefordulásokkal, de ez kétélű fegyver, mert a mi malmunkra hajtja a vizet, ha nem tudnak gólt szerezni. A Fradira mindig jellemző volt, hogy dominál a harmadik negyedben, ezúttal is olyan volt, mintha be lenne falazva a kapunk, a mezőnyben pedig eggyel többel lennénk.”

A ritmusváltáshoz kellettek a nagyszünetben beálló Vogel Soma védései is, Szakonyi a partról végig biztatta poszttársát.

„Bármelyikünk véd, olyan, mintha mind a ketten a vízben lennénk – hangsúlyozta Szakonyi Dániel. – Rivalizálásról szó sincs, segítjük a másikat abban, hogy többet hozzon ki magából, az edzéseken és a meccseken is motiváljuk egymást.”

Ha már motiváció: a Ferencváros elképesztő dominanciáját látva felvetődhet a kérdés, nem lankad-e a játékosok lelkesedése az ősz második felében, de Nyéki Balázs nem félti csapatát, mert vérbeli profikkal dolgozik. A zöld-fehérek a Jadran Split mellett a grúz Dinamo Tbiliszit is kilenc góllal, míg a szerb Radnicskit héttel verték meg a csoportkör első szakaszában, vagyis jó eséllyel pályáznak az első helyre – a kapusteljesítményről és a védekezésről sokat elárul, hogy mindhárom ellenfelét tíz gól alatt tartotta az FTC.