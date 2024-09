Átrobogott a Vuliagmenin a BVSC, de ez sem volt elég a BL-főtáblához

Vladimir Vujaszinovics széttárta a karját. A Vuliagmeni edzője tanácstalanul figyelte csapata teljesítményét, majd az első negyed végén alapos fejmosást tartott, feszülten magyarázott játékosainak. Gyorsan változnak az idők: a görögök tavaly még az elődöntőig jutottak a férfi vízilabda Bajnokok Ligájában, ebben az idényben viszont a főtáblán sem lesznek ott – ez már a kragujevaci selejtezőtorna utolsó játéknapja előtt biztossá vált.

A nyáron újjáalakuló BVSC-nek viszont még maradt matematikai esélye, így aztán ellentmondást nem tűrően kezdte vasárnapi mérkőzését, nem kis bosszúságot okozva Vujaszinovicsnak. A fiatal zuglói csapat ezúttal is lendületesen, sok mozgással pólózott, nagy tempót diktált, a Vuliagmeni szoros védekezéssel sem tudta lassítani a játékot. Varga Dániel együttese néhány húzásból felért ellenfele kapujáig, majd többnyire bejátszásokkal próbálkozott: Kovács Péter húzását követően a második centerként beúszó Jansik Dávid is betalált.

Persze az sem volt piskóta, amit hátul művelt a BVSC, ugyanis hiába harcoltak ki fórokat a görögök, előfordult, hogy lőni sem engedték őket a védők. Gyapjas Viktor ismét jól védett, de tegyük hozzá, hogy rengeteg segítséget kapott a mezőnyből, a labdaszerzések mellett a blokkok is a helyükön voltak.

Miközben Vujaszinovics százötvenes pulzussal ugrált a medenceparton, a másik kispadnál Varga Dániel elégedetten figyelte az eseményeket, már az első percektől az történt a vízben, amit a BVSC eltervezett. A második negyedben legfőbb fegyverüket is élesítették a zuglóiak, Gyapjas indításai után Mészáros Mátyás és Ekler Zsombor is megúszásból talált be, a kettő között Kovács újabb emberelőnyt váltott gólra a hosszú fánál. A centereket egyáltalán nem tudták tartani a görögök, a nagyszünet előtt Bundschuh Erik lőtt mesteri akciógólt, amivel már 7–4-re vezetett a BVSC.

A térfélcsere után Csapó Miklós a rosszkézről jelezte, hogy a zuglói expressz nem lassít, Kovács újabb villanásával már öt volt közte. Egy-két fórt jól játszott meg a Vuliagmeni, a korábban a Ferencvárost erősítő Nemanja Ubovics kétszer is megvillant, de mindig volt válasza a magyar csapatnak, így állandósult a különbség.

A záró negyed elején Csacsovszky Erik szólt hozzá a mérkőzéshez, nem is akárhogy: elemi erejű átlövése után a hálótartó rúdról vágódott vissza a labda a mezőnybe. A végére jutott még némi Kovács-varázslat, a hat gólig jutó center előbb bepaskolt egy kipattanót, majd húzással jelentkezett, végül fineszesen átejtette a görög kapust. Nem forgott veszélyben a BVSC győzelme, sokatmondó, hogy az online közvetítés nézői az utolsó percekben már nem szakmáztak, hanem matekoztak a chatablakban…

Merthogy hiába nyertek nyolc góllal, 17–9-re a zuglóiak, nem a saját kezükben volt a sorsuk. A csoportból ugyanis csak egy csapat került fel a főtáblára, márpedig a BVSC a pénteki nyitányon háromgólos előnyről kikapott a szerb Radnicskitől, amely biztossá tette volna továbbjutását, ha vasárnap este legyőzi a horvát Mladostot. Természetesen Varga Dánielék is követték a mérkőzést a buszon, nem sokon múlt, hogy nekik kedvező eredmény szülessen, de a szerbek ismét mínusz háromról fordítottak az utolsó negyedben, így a BVSC az Eurokupában folytathatja nemzetközi szereplését.

Az ellenfelek pedig jobban teszik, ha már most felkötik azt a bizonyost.

Érződött a Vuliagmeni ellen, hogy mindenki az utolsó erőtartalékait mozgósítja, a védekezésünk talán kicsit gyengébb volt a kelleténél, de támadásban jól teljesítettünk, szép gólokat lőttünk. Minden tőlünk telhetőt megtettünk a továbbjutásért, sajnálom, hogy az első mérkőzésen nem tudtunk pontot szerezni, de a lényeg, hogy jó úton indultunk el. Remélhetőleg az évad során folyamatosan tudunk fejlődni. MÉSZÁROS Mátyás, a BVSC szélsője

VÍZILABDA

Bajnokok Ligája, férfiak, selejtező, Kragujevac.

BVSC-ZUGLÓ–VULIAGMENI (görög) 17–9 (3–1, 4–3, 4–2, 6–3)

Kragujevac, 100 néző. Vezette: Häntschel (német), Severo (olasz).

BVSC: GYAPJAS V. – Csacsovszky E. 1, Jansik D. 1, Szeghalmi, Bundschuh 1, EKLER ZS. 2, TÁTRAI D. 2. Csere: Korom (kapus), KOVÁCS P. 6, Csapó M. 1, MÉSZÁROS M. 2, Gál D. 1, Tátrai T. Edző: Varga Dániel

VULIAGMENI: Andreadisz – Hadzisz, Kalojeropulosz, Tottisz, UBOVICS 2, ALMIRASZ 4, Kasztrinakisz. Csere: Levantisz (kapus), SZEMIR 2, Janatosz, Woodhead, Pacilinakosz, Beleszisz 1. Edző: Vladimir Vujaszinovics

Emberelőny-kihasználás: 11/7, ill. 17/6. Gól – ötméteresből: –, ill. 2/0. Kipontozódott: Tátrai T. (28. p.), Tátrai D. (30. p.)

MESTERMÉRLEG

Varga Dániel: – Sok örömre adnak okot a hétvégén látottak. Két győzelmet arattunk, közel voltunk hozzá, hogy az első mérkőzésen is pontot szerezzünk. Tudtuk, hogy a legnehezebb csoportba kerültünk, de szerettük volna megnyerni mindegyik találkozónkat, emellett az is fontos volt, hogy a torna szolgálja a fejlődésünket. Elégedett vagyok, mert nagyot lépett előre a csapat – persze, vannak még olyan elemek is, amelyekben javulnunk kell. A legmagasabb szinten szeretnénk jó mérkőzéseket játszani, ehhez hétről hétre kell haladnunk.

A másik mérkőzésen: Radnicski (szerb)–Mladost (horvát) 9–8

A végeredmény: 1. Radnicski 9 pont, 2. BVSC 6, 3. Mladost 3, 4. Vuliagmeni 0