Férfi vízilabda BL: Vámoséké a bronzérem

Nagyjából az volt a közmegegyezés a két csalódott csapat összecsapásán, hogy játsszunk egy jót, és lehetőség szerint ne sérüljön meg senki. Ennek megfelelően három percig semmi sem történt, majd a jóval lelkesebbnek és motiváltabban tűnő Olympiakosz három góllal ellépett a Novi Beogradtól. A szerbek két ötméteresből szerzett góllal visszajöttek a meccsbe, de a görögök sorozatban hármat lőttek válaszul, két Janisz Fundulisz-találat között Vámos Márton is beköszönt. A folytatásban állandósult a három-négygólos különbség, miközben továbbra is sok volt a hiba, a gól viszont egyre kevesebb, egyik csapat sem tudott maximálisan koncentrálni a bronzcsatán. Az eltiltott Filip Filipovicsot nélkülöző Novi Beograd elképesztően nagy helyzeteket is elhibázott, így elvette magától a felzárkózás esélyét. A jobban játszó Olympiakosz teljesen megérdemelten, 9–6-ra győzött, a két góllal záró Vámos Márton bronzéremmel búcsúzott a görögöktől.

VÍZILABDA

Férfi Bajnokok Ligája, négyes döntő (Málta)

A 3. helyért

Olympiakosz (görög)–Novi Beograd (szerb) 9–6 (4–1, 3–3, 1–1, 1–1)

Döntő

21.00: FTC-Telekom Waterpolo–Pro Recco (olasz) (Tv: M4 Sport)