A BL-döntőért ugrik vízbe az FTC

A korábban megszokott nyolcas döntő első mérkőzéseit gyakorlatilag a csoportkör utolsó fordulójában rendezték meg. Jó lesz az új lebonyolítás, örömteli, hogy négy csapat játszik, és az is, hogy lesz szünnap a mérkőzések között, szerencsére rájöttek, hogy három nap alatt három meccset nem túl egészséges lejátszani. Így ráadásul megszabadulunk a teljesen érdektelen helyosztóktól az ötödik–nyolcadik helyért. A csapatoknak nem kell arra gondolniuk, hogyan tartalékoljanak a nyitó napon, hogy a harmadik napra is maradjon erejük, hanem már az elődöntőben mindent beleadhatnak és bele is fognak adni. Nem kérdés, hogy színvonalas mérkőzéseket látunk, amelyek közül mindegyiknek valódi tétje lesz. Sokan hajlamosak azt mondani, hogy a Recco a favorit, a többi csapat legfeljebb azért küzd, hogy melyikük legyen az ellenfelük a döntőben, de én nem tartozom közéjük. Egy mérkőzésen, ilyen kiélezett szituációban bárki legyőzhető, ez már jó néhányszor bebizonyosodott. A Ferencvárosnak semmivel sincs kevesebb esélye a végső győzelemre, mint a másik három csapatnak, ugyanakkor több sem. A pillanatnyi forma és mentális állapot dönt, arra kell felkészülni és abban kell reménykedni, hogy szerda este abban az egy órában a Fradi jobb lesz a Novi Beogradnál. Nem is szeretnék jóslatokba bocsátkozni, mert ebben a négyes döntőben bármi megtörténhet.