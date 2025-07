Felvette a Hírességek Csarnokába Diogo Jotát a Wolves

A Wolverhampton Wanderers volt a nemrégiben tragikus körülmények között elhunyt Diogo Jota első klubja, a portugál támadót 2017-ben az Atlético Madrid adta kölcsön a „farkasoknak”. Jota csakhamar közönségkedvenccé vált a Molineux Stadionban, 2018 júliusában pedig végleg megvásárolták a „matracosoktól”.

A fájdalmasan fiatalon elhunyt labdarúgó 131 tétmérkőzésen lépett pályára a narancssárga-feketék színeiben, 44 gólt szerzett és 19 gólpasszt osztott ki, a játékos hozzátartozói iránt érzett részvét mellett ezért is döntött úgy a Wolves vezetősége, hogy felveszi a Hírességek Csarnokába – írja a The Standard.

„Még mindig hitetlenkedve állunk a szörnyű tragédia előtt, annyira le vagyunk sújtva, hogy úgy döntöttünk, a magunk részéről így tisztelgünk az emléke előtt – mondta John Richards, a Wolverhampton Hírességek Csarnoka felvételi bizottságának elnöke. – Mint mindenki mást, bennünket is megdöbbentettek a történtek, és arra is emlékszünk, milyen fontos szerepet játszott a csapatban, amikor Nuno Espirito Santo vezetésével feljutottunk a Premier League-be, illetve az azt követő években is. A képességeiről mindent elmond az a negyvennégy gól, amelyet nálunk, illetve az a hatvanöt, amelyet Liverpoolban szerzett. Rengeteg rajongója volt világszerte, különösen Portugáliában, miután az idén nyáron Nemzetek Ligája-győzelemhez segítette őket. Mindannyian mélyen átérezzük az elvesztését – nem láttunk okot arra, hogy halogassuk a döntésünket.”