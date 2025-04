Tollaslabda: Karalyos Etelka triplázott az U19-es országos bajnokságon

Eredményes heteket tudhat maga mögött a Hajdú TSE 17 éves tollaslabdázója, Karalyos Etelka, aki előbb a felnőtt országos bajnokságon szerzett ezüstérmet Pinke Anna oldalán, pár napja pedig már a saját korosztályában, az U19-es ob-n remekelt, a mezőnyben egyedüli lányként állhatott három kategóriában is a dobogóra: egynemű (szintén Pinkével) és vegyes (Csernyánszki Balázzsal) párosban első lett, leány egyesben pedig Szabó Zsófitól kapott ki a döntőben.

„A szüleimnek köszönhetem, hogy a tollaslabda mellett kötöttem ki, ők korábban rendszeresen játszottak az ismerőseikkel, amikor pedig megtudták, hogy Hajdúszoboszlón is van lehetőség a fiataloknak edzeni, azonnal elvittek, nekem pedig nem kellett sok, hogy megszeressem – emlékszik vissza a kezdetekre a fiatal. – Az ütős sportágak mindig is közel álltak hozzám, edzőmnél, Varga Imrénél mindig is jól éreztem magamat; az elején még inkább hobbiként tekintettem erre, de

az első diákolimpiám után tudtam, hogy komolyan akarok ezzel foglalkozni.

A tavalyi, Bahreinben megrendezett Gymnasiadén hatodik lett, amire nagyon büszke vagyok, de Horvátországban és Szlovéniában is értem el sikereket leány párosban, amik szintén szép emlékek, ahogyan az országos bajnoki címek is.”

Karalyos Etelka (balra) és Pinke Anna a felnőtt ob dobogóján Forrás: MTLSZ

Az elsőéves U19-es játékos jó formában kezdte az évet, a korábban már említett országos bajnokságokon egymás után szerezte az érmeket.

„Igyekszem az iskolában is helytállni, komolyan veszem a tanulást, ami szerencsére jól megy, de a sportban is szeretnék további sikereket elérni. Hihetetlen öröm volt márciusban a felnőttek között másodikként zárni az ob-n, szeretek idősebbek ellen játszani, rengeteget lehet tőlük tanulni a pályán. Egy ideje már a korosztályomban mindhárom számban indulok, két nap alatt kellett ezt letudni, azért a második nem volt könnyű… De

úgy voltam vele, másnap már nincs meccs, mindent kiadhatok magamból.

Inkább rövidtávú célokat állítok magam elé, szeretném a korosztályos válogatottat erősíteni, és az idei U19-es Eb-n minél jobban szerepelni.”

(Kiemelt képünkön: Karalyos Etelka (elöl) akcióban Forrás: MTLSZ)