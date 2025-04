Labdarúgás: „Kemény munka, együttműködés…”

Már március közepén eldőlt, hogy

egyik korosztályos labdarúgó-válogatottunk sem lesz ott az idei Európa-bajnokságon.

Az U19-esek hazai pályán harcolhatták volna ki a kvalifikációt, azonban Ausztriától és Dániától is kikaptak, így az Izland elleni – egyébként győzelemmel végződő – meccs már tét nélküli volt. Az U17-es válogatott Portugáliában játszott, ahol az első mérkőzésen vereséget szenvedett a házigazdák ellen, majd ikszelt Szerbiával és Hollandiával. Ezzel – bár nem jutott be a nyolcas döntőbe – benn maradt az A-ligában.

Az utánpótlás-válogatottak vezetőjét, Fehér Pétert kértük, hogy értékelje az U19-es és az U17-es válogatott Eb-selejtezős teljesítményét.

„Ahhoz, hogy a tavaszi szereplésről beszélhessünk, az ősziről is okvetlenül szót kell ejtenünk, hiszen mindkét versenykorosztályban tavaly harcoltuk ki, hogy az idén Európa legjobb válogatottjai közé tartozó együttesekkel mérhettük össze a tudásunkat. Célunk, hogy folyamatosan a kontinens élvonalbeli csapatai közé tartozzunk, ezt most sikerült elérnünk, az U17-esek az Eb-selejtező A-ligájában, az U19-esek pedig az elitkörben szerepeltek. Ami a márciusi tornákat illeti, természetesen nem lehetünk elégedettek, mert egyik válogatottal sem jutottunk el a korosztályos Eb-re. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy tavasszal kizárólag nálunk magasabban rangsorolt csapatok ellen vesztettünk pontokat.

Az U17-eseket előzetesen sokan biztos kiesőnek tartották a portugál, a holland és a szerb válogatott csoportjában, de utóbbi két rivális ellen pontot szereztünk, és végül nem mi búcsúztunk, hanem a hollandok estek ki a B-ligába, ráadásul egészen az utolsó játéknapig esélyünk volt a világbajnoki szereplés kivívására. Az U19-esek reményei sajnos két mérkőzés után elszálltak az Eb-szereplés kiharcolására, az ő tornájuk ezért nem úgy sikerült, ahogyan szerettük volna, de azért figyeljünk oda a pozitívumokra is. A vesztes nyitómeccs után a későbbi csoportgyőztes dánokkal végig pariban voltunk, majd a torna végén legyőztük az izlandiakat.”

Az U17-esek az Eb-re nem jutottak ki, de benn maradtak az A-ligában Forrás: MLSZ

Az idősebbek között Magyarország 2014 óta nem vett részt Eb-n (abban az évben hazánkban rendezték a nyolcas döntőt), a kvalifikáció pedig legutóbb 2008-ban jött össze.

Hozzánk hasonlóan a 2 millió lakosú Szlovénia sem jutott ki az elmúlt évtizedben ennek a korosztálynak az Európa-bajnokságára, az összes többi szomszédunk viszont legalább egyszer beverekedte magát a legjobbak közé – az osztrákok és az ukránok háromszor is.

Az U17-es Eb-n korábban tizenhat csapat indulhatott, de az idén már csak nyolc vehet részt. Ennek megfelelően ebben a korosztályban jóval többször voltak résztvevői a végjátéknak a mieink és régió válogatottjai, mint az az U19-esek között. Magyarország 2017-ben és 2019-ben is ott volt az Eb-n, sőt a tornán a csoportjából is továbbjutott. Ez mindenképpen dicséretes; 2015 és 2019 között a régió egyik országának csapata sem menetelt a kétszer is legjobb nyolcig. A koronavírus-járvány utáni időszakban azonban visszaesést látunk: míg Szerbia és Horvátország is háromszor vette sikerrel a selejtezőt – előbbi kétszer bronzérmet nyert –,

a magyarok mindössze egyszer, a hazai rendezésű 2023-as kontinensviadalon játszhattak.

Fehér Péter, az utánpótlás-válogatottak vezetője Forrás: MLSZ

Kíváncsiak voltunk, Fehér szerint mikor lehet ott újra magyar korosztályos válogatott az Európa-bajnokságon.

„Folyamatosan azon dolgozunk, hogy minél jobb eredményeket érjünk el, és Európa legjobb csapatai között is megmérettethessük magunkat. Úgy gondolom, soha nem volt ennyire nehéz kijutni korosztályos Eb-re, mint manapság. Ettől az évtől mindkét versenykorosztályban csak hét-hét válogatott kvalifikálhatja magát, miközben egyre több a kiemelkedő képességű együttes a mezőnyben. Még a legnagyobb futballnemzetek közül sem tud mindenki odajutni, az idén például U17-ben a spanyolok és a hollandok, U19-ben a portugálok, az olaszok vagy a franciák is lemaradtak a döntő tornáról. Ahhoz, hogy a hozzánk hasonló szinten álló csapatok bekerülhessenek a legjobbak közé, szükség van egy kiemelkedő korosztályra, egy szerencsés sorsolásra és a selejtezők utolsó fázisában sorozatban kiemelkedő teljesítményre. Minden nemzetközi mérkőzés után alaposan értékeljük a saját teljesítményünket, levonjuk a tapasztalatokat, és mindent megteszünk azért, hogy fejlődni tudjunk a következő eseményekre.”

Fehér úgy véli, összefogás kell a következő Eb-szerepléshez.

Elsősorban kemény munkára és a hazai labdarúgás minden szereplőjének szoros együttműködésére van szükség.

Iszonyatosan nagy a verseny Európában, minden országban hatalmas erőfeszítéseket tesznek a futball folyamatos fejlesztéséért, ebben a versenyben nem maradhatunk le a versenytársak mögött. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy az utánpótlás-válogattak előrelépése nagyon fontos állomás, de nem a végső cél, mert elsősorban azért dolgozunk, hogy a jövő A-válogatott játékosait neveljük ki, és minél több nemzetközi szintű labdarúgót adjunk a felnőtt futball számára.”

(Kiemelt képünkön: Az U19-es válogatott vezetőedzője, Jeremiás Gergő biztatja játékosát Forrás: MLSZ)