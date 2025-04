Jégkorong: gőzerővel készül a hazai vb-re az U18-as válogatott

Szerdán a Tüskecsarnokban megkezdte a felkészülést az U18-as jégkorong-válogatott a közelgő, fehérvári divízió I/A-csoportos világbajnokságra. Svasznek Bence szövetségi edző elmondta: a játékosok alapvetően jó formában és motiváltan érkeztek meg az edzőtáborba. Jövő héten az ukránok ellen már felkészülési meccsen is felmérhetik a mieink, hogy hol is tartanak most a későbbi vb-ellenfélhez képest.

Mivel a külföldön játszók közül néhányan most még hiányoznak, egyelőre nem tudott teljes kerettel neki vágni a közvetlen világbajnoki felkészülésnek a Svasznek Bence vezette U18-as jégkorong-válogatott. A hazai klubszezon végeztével a csapat április másodikán, vagyis e hét szerdán kezdte meg a közös munkát a két hét múlva rajtoló, hazai rendezésű divízió I/A-csoportos vb-re. „Alapvetően nem volt nehéz dolgom a bő keret kijelölésekor – kezdte Svasznek Bence szövetségi edző az Utánpótlássportnak. – Azt gondolom, a szezon közben lejátszott tornákon már minden olyan játékost behívtunk és kipróbáltunk, aki potenciálisan erősítést jelenthet a nemzeti csapatban. Természetesen, a nemzetközi meccseken nyújtott teljesítmény mellett a klubszinten mutatott egész éves formát is figyelembe vettük, s így alakult ki a mostani, harminchárom fős névsor. Ugyanakkor azt érdemes tudni, hogy egyelőre még csak szűkebb létszámmal dolgozunk, ugyanis a légiósok közül jelenleg még Vén Bendegúz a svéd, Gyulai Benedek, Besenyei Botond és Schmidt Ágoston pedig a finn rájátszásban érdekelt, így ők csak később tudnak majd csatlakozni a kerethez, míg Szongoth Domán pillanatnyilag a felnőttválogatottal készül. Nála úgy láttuk jónak, hogy most még inkább a „nagyok” között eddzen, magasabb sebesség és intenzitás mellett; ő csak a felkészülés második felében – amikor már vébé helyszínére, Fehérvárra tesszük át a székhelyünket – fog csatlakozni hozzánk." Majd a szakvezető azt is elmondta, hogy a rendelkezésre álló játékosok eddig abszolút pozitív benyomást tettek rá. Bizakodó vagyok, jól néztek ki a srácok az edzéseken az első néhány napban. Azt látni kell, hogy a klubszezon végeztével a játékosok mindig kicsit leeresztenek, a bajnokság erőltetett menete után a válogatottba megérkezve eleinte még fizikailag és mentálisan is fáradtabbak, tompábbak a srácok, ami teljességgel érthető. Éppen ezért az első egy-két nap azzal telt, hogy a fiúk visszarázódjanak. Ami mindenképpen örömteli, hogy már az első edzéstől kezdődően már kifejezetten jó volt a hangulat a csapaton belül, így tényleg sikerült hamar felrázni, felfrissíteni a társaságot. Majd a hét második felében a taktikai dolgokat is elkezdtük átvenni. A játékosok minden téren rendkívül nyitottan állnak a közös munkához, vevők az új dolgokra, szóval a hozzáállásra, a szellemiségre eddig nem lehetett panasz" – nyilatkozta az első tapasztalatokról Svasznek. Svasznek Bence Forrás: MJSZ A hazai rendezésű világbajnokság két hét múlva vasárnap, április 20-án veszi kezdetét, a fehérvári MET Arénában. Az első edzőmeccsét jövő pénteken Érden azokkal az ukránokkal játsszák a mieink, akik aztán a vb nyitó meccsén is várnak majd rájuk. Bízom benne, hogy a kellő bizonyítási vágy önmagában a világbajnoki szereplés miatt megvan a srácokban, persze a hazai közönség előtti szereplés adhat némi plusz motivációt is. Reméljük, tényleg így is lesz, és közben majd minél többen kilátogatnak, és szurkolnak a csapatnak. Nyilván, ez jelenthet némi extra nyomást a fiúknak, de igyekszünk úgy felkészíteni őket, hogy fel tudjanak nőni a feladathoz. Azt mindenképpen óriási dolognak tartom, hogy a fehérvári arénában minden túlzás nélkül mondhatom, hogy tényleg nyugat-európai színvonalú körülmények között játszhatunk majd. Ráadásul megkaptuk azt az öltözői komplexumot, amelyben egyébként a szezon során ICEHL-ben szereplő nagycsapat, a Hydro Fehérvár AV19 szokott készülni. Azt hiszem, ez még egy olyan plusz adalék, amely a fiatalokat még inkább feldobhatja. Az ukránok elleni első meccsen már szeretnék minél többet viszont látni abból, amit eddig gyakoroltunk. Tisztában vagyunk vele, hogy nem lesz tökéletes a játékunk, nem is ezt várjuk el. A leglényegesebb, hogy lássuk, hol is tartunk jelenleg, miben kell még javulnunk a felkészülés finisében. Mindemellett természetesen szeretném megnézni azokat a játékosokat, akik papíron talán inkább a keret második feléhez tartoznak. Szeretném, ha megmutatnák, hogy egy világbajnoki ellenféllel is tudnak hatékonyan, jól hokizni." AZ U18-AS VÁLOGATOTT BŐ KERETE:

Kapusok (4): Dezső Zsombor (DVTK), Gazsek Máté (DVTK), Gyulai Benedek (Ilves, finn), Veres-Fucsku Bence (DVTK).

Hátvédek (12): Angyaláti Ábel (FEHA19), Bányhegyi Szabolcs (BJA), Besenyei Botond (Saipa, finn), Gál Botond (Bad Tölz, német), Karsai Ferenc (Jokerit, finn), Márffy Dominik (Flemingsberg, svéd), Nagy Dominik (FEHA19), Osztoics Márk (ÚJA), Polónyi Nándor (Ontario Hockey Academy, kanadai), Prém Zsombor (ÚJA), Szivák Gergő (BJA), Vén Bendegúz (Södertälje, svéd).

Csatárok (17): Baróti Bence (ÚJA), Brehel Attila Ákos (ÚJA), Erdősi Csanád (Oakmoor Academy Patriots, amerikai), Hiezl Martin (Vasas), Horváth-Terták Péter (KooKoo, finn), Kuntic Dávid (ÚJA), Lintner Péter (Vasas), Máthé Miklós (ÚJA), Mayer Marcell (ÚJA), Németh Kornél (ÚJA), Pallós Zsombor (FEHA19), Rákosi Lázár (FEHA19), Rapos Gergely (ÚJA), Schmidt Ágoston (TPS, finn), Szongoth Domán (KooKoo, finn), Trajcsik Dávid (DVTK), Ványolos Márk (ÚJA) FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK:

Április 11., péntek (Érd): Magyarország–Ukrajna

Április 15., kedd (Székesfehérvár, MET Aréna): Magyarország–Kazahsztán

Április 16., szerda (Székesfehérvár, MET Aréna): Magyarország–Dánia U18-AS DIVÍZIÓ I/A-VILÁGBAJNOKSÁG, SZÉKESFEHÉRVÁR, MET ARÉNA

Április 20., vasárnap, 12:30: Dánia–Ausztria

Április 20., vasárnap, 16:00: Magyarország–Ukrajna

Április 20., vasárnap, 19:30: Szlovénia–Kazahsztán



Április 21., hétfő, 12:30: Ukrajna–Dánia

Április 21., hétfő, 16:00: Ausztria–Szlovénia

Április 21., hétfő, 19.30: Magyarország–Kazahsztán



Április 23., szerda, 12:30: Ukrajna–Ausztria

Április 23., szerda, 16:00: Magyarország–Szlovénia

Április 23., szerda, 19:30: Kazahsztán–Dánia



Április 24., csütörtök, 12:30: Ukrajna–Szlovénia

Április 24., csütörtök, 16:00: Ausztria–Kazahsztán

Április 24., csütörtök, 19:30: Magyarország–Dánia



Április 26., szombat, 12:30: Dánia–Szlovénia

Április 26., szombat, 16:00: Magyarország–Ausztria

Április 26., szombat, 19:30: Kazahsztán–Ukrajna (Kiemelt kép forrása: MJSZ)