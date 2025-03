Kosár: továbbra is megállíthatatlan a Csata DSE kadét leánycsapata

Azok után, hogy az előző évadban Tursics Krisztián vezetésével kadétbajnoki címet ünnepelhetettek a Csata DSE leány kosarasai, a múlt nyáron edzőváltáson esett át az aranyérmes együttes. A 13. kerületiekhez újonnan érkező Kárpáti Dániel vette át vezetőedzőként a gárdát, miközben Tursics az NB I/B-s felnőttcsapat trénereként folytatta. Ugyanakkor az eredményességre az új szakemberrel az élen sem lehet panasz a kadétoknál, hiszen regnáló bajnokként magabiztosan vezetik a tabellát a rájátszásban. Ráadásul

az egész szezonban rendkívül meggyőző teljesítményt mutatnak a Csata U16-osai: mind a 17 meccsüket megnyerték az idényben,

és az esetek többségében igencsak simán verték az ellenfeleket.

A tavalyi bajnokcsapatból többen még most is a kadétkorosztályt erősítik, így például az a Halasy Enikő (13) is, aki egy évvel ezelőtt elsőéves serdülőként a kadét országos döntő legértékesebb játékosa (MVP-je) lett. A 2011-es születésű irányító még jelenleg is serdülőkorúnak számít, azonban a saját korosztályában még egyetlen egyszer sem lépett pályára az évadban.

„Eddig remekül alakult a szezonunk, nagyon jók edzések, az új edzőktől sokat tudtunk tanulni – nyilatkozta az U16-os válogatott Halasy Enikő az Utánpótlássportnak. –

Természetesen, az a célunk, hogy a szezon végén ismét bajnoki aranyérmet ünnepelhessünk, és sikerüljön címet védeni.

Serdülőkorúként én még nem, de kadétok közül sokan már a juniorok mezőnyében is rendszeresen játszanak, így nekik a junior országos döntő is ott lebeg a szemük előtt, mint fontos feladat, és nyilván szeretnének minél jobban szerepelni az idősebbek között is."

Halasy Enikő Forrás: M4 Sport, Jövünk! magazin

Tavaly nyáron a sokszoros válogatott játékos, a felnőtt nemzeti csapat korábbi irányítója, a Spanyolországból hazatérő Raksányi Krisztina is csatlakozott a Csata DSE szakmai stábhoz, és amellett, hogy másodedzőként segíti az U16-os, illetve az U18-as csapatot, egyéni képzéseket is tart az ígéreteknek.

Nagyon örültem neki, amikor a múlt nyáron kiderült, hogy Kriszta lesz az egyik edzőnk. Izgatottan vártam a közös munkát, biztos voltam benne, hogy jó tanácsokkal fog ellátni

– mondta Enikő. – Aztán be is igazolódtak ezek a várakozásaim, mert például az egyéni edzéseken rengeteg hasznos dolgot tudunk tanulni tőle, amelyeket aztán igyekszünk be is építeni a játékunkba. Továbbá, ha bármi problémánk adódik, bátran kereshetjük őt, mindenben számíthatunk rá. Kiváló játékos volt, sőt még mindig játszik a B-csoportos felnőttcsapatunkban, szóval sok mindent megélt, hatalmas tapasztalata van, így nagyon adok a véleményére, és minden tanácsát azonnal megfogadom."

(Kiemelt kép forrása: Csata DSE)