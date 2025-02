Tenisz: felülmúlták a várakozásokat az U16-os lányok a csapat Eb-n

Azok után, hogy a negyeddöntőben a cseheket, míg az elődöntőben a lengyeleket is sikerült – hátrányból fordítva – 2:1-re legyőznie a Nemcsek Gréta, Kálmán Luca, Beviz Lujza alkotta U16-os teniszválogatottnak, vasárnap az aranyérem megszerzése volt a tét Brestben, ahol a fedett csapat Európa-bajnokság nyolcas döntőjét rendezték. Minden egyes párharc két egyes és egy páros mérkőzésből áll, és az egyik csapat két győzelméig tart.) A fináléban végül az ukránok jobbnak bizonyultak, és 3:0-ra megnyerték az összecsapást, a mieinknek viszont így sincs okuk a szomorsúágra, ugyanis

a második helyükkel minden előzetes várakozást túlszárnyaltak.

„Nem gondoltuk volna, hogy ilyen sikeresen szerepelhetünk – értékelt Gulyás István szövetségi edző az Utánpótlássportnak. – Előzetesen is tudtuk, hogy nehéz dolgunk lesz, hiszen ezen a szinten már tényleg nincsenek könnyű ellenfelek. Természetesen reálisan kell értékelni, és ennek megfelelően a helyén is kezeljük a dolgokat. Tisztában vagyunk vele, hogy például a cseheknek akadnak ennél jobb játékosaik is, akik már magasabb szinten teniszeznek. Most viszont nekünk azt a cseh csapatot kellett megverni, amely éppen eljött Brestbe.

Alapvetően úgy jöttünk ide, hogy felszabadultan, teher nélkül szeretnénk játszani, és ez a mentalitás repített minket egészen a döntőig,

ahol bár 3:0-s vereség lett a vége, az első meccsen Luca is helytállt, míg a másodikon Gréta remekül játszva alaposan megszorongatta az ukrán lányt, és csupán döntő szettben 6:4-re maradt alul. Összességében nagyon büszke vagyok a csapatra!"

A magyar csapat részletes eredményei ITT megtekinthetők.

A dobogó második fokán a magyar lányok Forrás: MTSZ

A siker fő letetémenyése Nemcsek Gréta volt, aki első számú játékosként remekelt mindhárom napon.

A csehek és a lengyelek ellen egyesben és párosban (Kálmán Luca oldalán) is győzött, majd a döntőben az ukránok legjobbjával is ki-ki meccset vívott, végül háromszettes, nagy csatában maradt csak alul.

Gréta nagyon magas színvonalú teniszt mutatott be az egész hét végén. Rendkívül motiváltan és koncentráltan játszott, nem voltak hullámvölgyek nála, hanem végig kiegyensúlyozott, kiváló teljesítményt nyújtott.

A kritikus pillanatokban nagyon helyén volt a szíve és a feje is; igazi vezére volt a csapatnak első számú játékosként. Az ő lendülete és lelkesedése pedig vitte magával a többieket is, és párosban Lucával is nagyon jól működtek együtt. A tenisz nyilván egyéni sportág, de most nagybetűs csapatként küzdöttek egymásért a lányok, amit felemelő érzés volt látni. Bízom benne, ez a siker további önbizalmat és lendületet ad mindannyiuknak, amiből tudnak majd táplálkozni az év további részében is. Külön szeretném kiemelni és megköszönni a játékosok klubedzőinek a munkáját, hiszen elsősorban az ő érdemük ez a második hely, a mindennapokban ők foglalkoznak és utaznak a fiatalokkal a különböző nemzetközi versenyekre Európa-szerte."

(Kiemelt kép forrása: MTSZ)