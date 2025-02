Téli EYOF: a megnyitóval hivatalosan is megkezdődtek a grúziai játékok

Zsúfolt lelátók, zenés-táncos mulatság, a -9 fokos zord időjárás ellenére töretlen jókedv: ez volt kulcsszavakban a bakuriani téli EYOF megnyitója – számolt be a Magyar Olimpiai Bizottság.

No de, haladjunk szépen sorjában! Vasárnap délelőtt megérkeztek Grúziába a magyar küldöttség még hiányzó sportolói is: csatlakozott a csapathoz két snowboardosunk és a biatlonos Holló Martin is. Sajnos a mieinknek ennek ellenére sem volt lehetőségük teljes létszámmal felvonulni a megnyitón, ugyanis a nagy távolság miatt a Batumiban versenyző korcsolyázók nem tudták bevállalni az oda-vissza majdnem tízórás utazást.

Azok azonban, akik ott voltak, életreszóló élményekkel gazdagodtak: megcsodálhatták például a tradicionális grúziai katonai táncot, a khorumit, énekelt a 11 esztendős, junior Eurovízió-győztes tehetség, Andria Putkaradze, a produkciókat pedig élőben kísérte az országban igen elismert karmester, Nika Nikvashvili által vezetett kamarazenekar.

Majd érkezhettek a főszereplők: a 45 résztvevő ország a grúz abc sorrendjében vonult fel, a magyar csapat –

a zászlóvivő Gaál Dóra és Schneider Milán vezetésével 37.-ként következett a sorban.

A mieink feldobták a hangulatot, Schneider a nyakába vette a zászlót lengető Gaált, a csapat pedig követte őket. A batumi különítmény egy kivetítőn követte az eseményeket, és a mieinket látva természetesen lelkes zászlólengetésbe és tapsba kezdett.

A csapatokat Szpiros Kapralosz, az Európai Olimpiai Bizottság (EOC) elnöke köszöntötte. A sportvezető beszédében elmondta, az EYOF kiváló lehetőség minden résztvevő fiatal számára, hiszen ez sokuknak az első nemzetközi multisporteseménye, amelyen a versenyzők megismerkedhetnek az olimpiai eszmével és az olimpizmus értékeivel is. Az EOC-elnök megköszönte a grúziai szervezőbizottság és az önkéntesek munkáját és biztosított arról mindenkit, hogy az előkészületeket látva minden készen áll a fesztiválra.

Ezt követően megérkezett a béke lángja, azaz a fáklya, amely december 20-án lobbant fel Rómában, majd egy váltófutás keretében bejárta egész Grúziát. Vasárnap este pedig,

miután Grúzia köztársasági elnöke, a korábbi labdarúgó Miheil Kavelasvili hivatalosan is megnyitotta a téli EYOF-ot, fellobbant a láng,

ezzel hivatalosan is elkezdődött a XVII. Téli Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál Bakurianiban. A 14-18 évesek számára kiírt multisporteseményen 45 ország mintegy 2000 sportolója küzdhet egymással, a magyar csapat a hétfői első versenynapon már alpesi síben, biatlonban és rövidpályás gyorskorcsolyában is érdekelt.

(Kiemelt képen: a két zászlóvívő, a biatlonos Gaál Dóra és az alpesi síző Schneider Milán Forrás: olimpiai.hu)