Kosárlabda: Romániában játssza első meccseit az U20-as férfiválogatott

Ahogyan arról korábban írtunk: jó úton haladnak az építkezéssel a korosztályos fiú kosárlabda-válogatottak. Patonay Imre, a körmendiek egykori sikeredzője, a korábbi szövetségi kapitány szerint az U20-as, az U18-as és az U16-os nemzeti együttesnél is minőségi munka zajlik, és mindhárom korosztályban akadnak igazán reményteli fiatalok, akikre hosszú távon is érdemes odafigyelni, és várhatóan néhány év múlva a felnőttválogatott keretében is találkozhatunk a néhányuk nevével.

„Már a múlt nyáron is mutattak biztató jeleket válogatottjaink, nemcsak az elért helyezések terén, hanem összességében a játék minőségében is, illetve láttam kifejezetten jó egyéni teljesítményeket. Azt hiszem, ezen az úton sikerült tovább haladnunk a mostani szezonban is, tavaly októberben ott folytattuk a munkát, ahol a nyáron abbahagytuk, és a bajnoki szünetekben azóta is gőzerővel dolgoznak a csapataink" – mondta nemrég Patonay az Utánpótlássportnak.

A 71 éves szakember, aki mentoredzőként, külső szakértőként segíti a korosztályos nemzeti csapatok munkáját a legidősebb utánpótlás-korosztály képviselőiről, az U20-asokról így nyilatkozott.

Ezt a korosztályt már a felnőttválogatott szemüvegén keresztül kell nézni, hiszen az itteni legjobbaknak néhány éven belül már a nagyok között kellene szerepelnie.

A Radó Ádám, Flasár Botond, Kaye Benjámin centertrió személyében ebben a korosztályban erősek lehetünk a palánk körül, és a mezőnyben Szőke Bálint, Hőgye Patrik, Buglyó Barna, illetve Bor Gábor viheti a főszerepet, Karda Dominikkel és Maly Benedekkel kiegészülve" – tette hozzá a legendás mester.

Az U20-asok élén Carlos Vallejo – aki klubszinten Soproni Sportiskolánál tevékenykedik – immár második éve dolgozik szövetségi edzőként. A spanyol tréner a novemberi alkalom után a februári szünetben az idény során másodjára vezényel összetartást a 2005-2006-os korosztály legjobbjainak.

Azt gondolom, ha minden összeáll, jó kosárlabdát tudunk majd játszani.

Most ez a legfontosabb célunk, hogy ezt elérjük. Meglátjuk, hogy ez majd milyen végeredménnyel párosulhat a nyári Európa-bajnokságon – fogalmazott portálunknak Carlos Vallejo, akit a fehérvári edzőtáborban faggattunk a csapat helyzetéről. – Természetesen, nagyok az ambícióink, és nem is kérdés, hogy a mindenáron való győzni akarás ott van a srácokban. Lehet, hogy közhelyesen hangzik, de nekünk mindig csak a következő feladat lebeg a szemünk előtt, vagyis hogy a soron következő ellenfelünket megverjük. Lépésről lépésre haladunk az építkezéssel. Fontos a higgadtság és a nyugalom.

Ez a mostani U20-as korosztály kifejezetten ígéretes, a csapategység, illetve a játékosok közötti kohézió már a kezdetektől fogva remek, így tényleg jó hangulatban telnek az edzések.

Carlos Vallejo Fotó: Tarnai László/Soproni Sportiskola

A csapat múlt csütörtöktől e hét szerdáig az MKOSZ fehérvári edzőközpontjában tréningezett, majd ma, csütörtökön útnak indult Nagyváradra, ahol a hét végén két edzőmeccset vívnak a mieink a románokkal.

Mostanra lefektettük az alapelveket, és érezhetően edzésről edzésre egyre jobb a kémia csapaton belül. Ahogyan eddig haladunk, azt mondhatom: a határ a csillagos ég a fiúk előtt!

– folytatta a szövetségi edző. – Jó képességű játékosaink vannak mind a külső, mind a belső posztokon. Ilyen szempontból megvan a szükséges egyensúly, ami a csapat szerkezetét illeti. Továbbá támadásban és védekezésben is meglehetnek a fegyvereink ahhoz, hogy sikeresek legyünk. Tehát, a feladat adott: most már csak egy jó csapatot kell összegyúrni a játékosokból.

A románok elleni két meccs kiváló erőfelmérő lesz számunkra.

Ellenfelünk nagyon komoly játékerőt képvisel, a románok éppen tavaly jutottak fel az A-divízióba, méghozzá az első helyen. Ráadásul a tavalyi Eb-n testközelből láthattuk, hogy milyen magas színvonalat is képvisel a románok mostani U20-as generációja, hiszen a negyeddöntőben éppen minket vertek. Nyilván, azóta ők szintúgy korosztályváltáson estek át, és a 2004-esek kiöregedtek náluk is, de valószínűleg túl sokat így sem gyengültek.

Szóval most jön az első igazi teszt, és képet kaphatunk, hol is tart a csapatunk.

A nyári B-divíziós Eb-n a mieink a törökökkel, a svédekkel, az albánokkal, illetve a koszovóiakkal kerültek közös csoportba. A kontinenstornát július 11. és 20. között Jerevánban rendezik meg.

AZ U20-AS FÉRFIVÁLOGATOTT KERETE:

Karda Dominik, Tóth Marcell, Hőgye Patrik, Bor Gábor, Mészáros Ágoston, Szugyiczki Máté, Szalay Domonkos, Kékesi Kolos, Major Bulcsú, Géringer Gergő, Szőke Bálint, Árva-File Balázs, Flasár Botond, Laluska Bence, Balázsi Ákos, Radó Ádám



Az alábbi külföldön játszó játékosok nem tudtak részt venni a mostani összetartáson: Angyal Medárd, Kaye Benjámin, Tóth Kevin, Buglyó Barna, Maly Benedek

(Kiemelt képen: Bor Gábor Forrás: FIBA)