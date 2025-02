Kosárlabda: megnyerte a Szent István-kupát az U16-os fiúválogatott

Mint arról szombaton beszámoltunk, a horvátok, a lettek és a németek legyőzésével hibátlanul zárta a csoportkört a Ferenczi Tamás vezette U16-os fiú kosárlabda-válogatott a székesfehérvári Szent István-kupán. Ezzel a magyar csapat bejutott a rangos mezőnyt felvonultató korosztályos nemzetközi torna vasárnapi döntőjébe, amelyben a Joventut Badalona várt a mieinkre. (A másik ágon a katalán együttes az Olimpia Milano, az Orange1 Bassano és Bayern München gárdáját is felülmúlva lett csoportgyőztes.)

A finálét a spanyolok kezdték valamivel jobban, előbb 9–4-re, majd 11–6-ra is vezettek. Az első negyed második felére aztán a magyar fiúk is belelendültek, és hamar feljöttek egyetlen pontra (10–11), sőt Inalegwu Noel duplájával végül a hazaiak álltak jobban a nyitó etap végeztével (16–14). A folytatásban válogatottunk végérvényesen átvette a kezdeményezést, és egy összességében 14–0-s szériával tíz pontra sikerült növelni az előnyt (24–14). Az első félidő utolsó szakaszára a Badalona ismét feléledt, villámgyorsan háromra zárkózott fel (28–25), és végül a nagyszünetre is megmaradt a hárompontos magyar fór (32–29).

Gáspár Vince meccsgyőztes dobásával nyerte meg a Szent István-kupát az U16-os válogatott Fotó: Cseh Péter/MKOSZ

A fordulást követően a Kurfis Zétény, Nagy Ágoston, Gáspár Vince trióval az élen a mieink ismét rákapcsoltak (42–32). Ugyanakkor erre is volt válasza az ellenfélnek, s megint gyorsan visszajött a meccsbe (44–41). Ebben az időszakban Ferenczi Tamás tanítványai remekül dobtak kintről: Nagy, Szafkó és Inalegwu is behintett egy-egy hármast, minek köszönhetően a harmadik felvonás végére alaposan elhúztak a fiúk (62–47).

A záró felvonás elején folytatódott a hullámzó meccskép, és újra a Badalona percei következtek (62–54), ám hiába, mert öt perccel a vége előtt még mindig 12 ponttal vezetett a magyar válogatott (68–56). A végjátékban viszont a mieink lendülete alább hagyott, és ezt a Badalona könyörtelenül kihasználta, emiatt az utolsó két perchez érve már csak négy pont volt közte (72–68). Húsz másodperccel a vége előtt pedig ki is egyenlített a spanyol csapat (74–74).

Majd a legvégén jött Gáspár Vince, aki 3,8 másodperccel a végső dudaszó előtt bedobta a győzelmet érő ziccert,

ezzel pedig a magyar csapat 74–72-re nyert, és tornagyőzelmet ünnepelhetett.

„Minden egyes ilyen nemzetközi megméretés nagyon fontos számunkra, hiszen ezekkel a meccsekkel gyakorlunk, és különböző taktikai variációkat próbálunk ki már a nyári korosztályos Európa-bajnokságra készülve – mondta Ferenczi Tamás szövetségi edző az Utánpótlássportnak. –

Önmagában az eredményeknek nem tulajdonítunk túl nagy jelentőséget, de persze mindig jó érzés nyerni, a győzelmek nyilván összekovácsolják a társaságot, és a játékosok egyre nagyobb önbizalommal tudnak pályára lépni.

Nem ijednek meg a fiúk senkitől, akár a magasabban jegyzett, A-divíziós ellenfelektől sem. Azt mondhatom, kifejezetten ígéretes ez a 2009-2010-es évjárat, igyekszünk a lehető legtöbbet megtanítani nekik. Bízunk benne, hogy ez hosszú távon is eredménnyel fog párosulni."

Szent István-kupa (Székesfehérvár, Alba Regia Sportcsarnok)

U16-os fiú nemzetközi felkészülési torna, döntő

Magyarország U16–Joventut Badalona 76–74 (16–14, 16–15, 30–18, 14–27)

Magyarország U16: Gáspár V. 12, Szafkó 4/3, Marokházi 2, Nagy 21/9, Kurfis 12. Csere: Bakai -, Zöldi 2, Fekete -, Németh 2, Inalegwu 15/3, Gáspár B. 4, Papp 2.

(Kiemelt kép forrása: Cseh Péter/MKOSZ)