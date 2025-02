Kézilabda: jó helyen vannak az ASI-ban az angyalföldi reménységek

Idén ünnepli fennállásának 25. évfordulóját az Angyalföldi Sportiskola, amelynek kézilabda-szakosztályából már számos kiváló játékos került ki. Az ASI-ban nevelkedett Debreczeni-Klivinyi Kinga és Kuczora Csenge is, és rajtuk kívül is többen eljutottak a korosztályos válogatottságig.

Az egyesület a Vasassal együttműködik, és évről évre számos fiatal sportolót „ad fel” a tizenötszörös magyar bajnok, egyszeres Bajnokok Ligája-győztes csapatnak.

„Az Angyalföldi Sportiskolába több mint hétszáz utánpótláskorú sportoló jár, közülük közel kétszázan a kézilabdázók közé tartoznak – mondja az Utánpótlássportnak Alberti Luca, az ASI elnöke. – Kis egyesületnek számítunk, óriási büszkeség, hogy a korábbi játékosaink közül többen a válogatottságig vitték.

A fő profilunk mindig is az utánpótlás-nevelés volt, hihetetlen boldogság, hogy a párizsi olimpián Csengének és Kingának, két ASI-nevelésű kézilabdázónak is szurkolhattunk.

A decemberben megrendezett Ferenczy-kupára a legnagyobb örömünkre mindketten elfogadták a meghívásunkat, és díjakat adtak át a résztvevő fiataloknak. Ez a gyerekeknek is óriási élmény volt, alig várták, hogy kezet foghassanak a klasszisokkal, ezáltal látják, hogy Angyalföldről elindulva is elérhető a válogatottság. Jó példa erre a 2010-es születésű Papp Dóra is, aki hamarosan a serdülőválogatottban mutathatja meg a tudását.”

Az ASI U11-es csapata Forrás: ASI

Az ASI-ban már óvodás kortól várják a gyerekeket, akik 15 éves korig szerepelhetnek az egyesületben, utána a leányszakágban – az angyalföldi tervek alapján – a Vasashoz csatlakozhatnak.

„Vannak, akik a Vasasban, mások az akadémiák egyikén kötnek ki. A Vasas U16-os csapatának jelenleg nagyjából kilencven százaléka az ASI-ból érkezett.

Igyekszünk úgy képezni a fiatalokat, hogy bármelyik első osztályú klubban megállják a helyüket – szerencsére ez eddig így történt.

A fiúszakágban jelenleg nincsen partneregyesületünk, de az elmúlt tíz-tizenöt évben ez a vonal is szépen megerősödött, számos játékosunk akadémián folytatja, miután tőlünk kirepül. Igyekszünk mindenki számára sportolási lehetőséget biztosítani, azt sem küldjük el, aki tizenkét-tizenhárom évesen vág bele a sportolásba.”

(Kiemelt képünkön: az ASI meccshalmozó játékosait a Vasas utolsó 2024-es NB I-es bajnokijának szünetében köszöntötték Fotó: Vasas SC/Vasas Attila)