Tollaslabda: kedden kezdődik az U19-es Európa-bajnokság

Két korosztályos kontinensviadalt rendeznek 2024-ben a tollaslabda-utánpótlásnak: az elsőn már túl vagyunk, szeptemberben ugyanis az U15-ösök mérették meg magukat Lengyelországban az Európa-bajnokságon.

A nyolcfős magyar válogatott legjobb eredménye a nyolcaddöntő volt, ezt szárnyalhatják túl adott esetben az U19-esek, vagyis a juniorok Spanyoloroszágban, ugyanis Ibizán kezdődik kedden a korcsoport Eb-je, ami egyúttal az évad legfontosabb utánpótlás-világversenyének is számít. Az eseményen a 2006-os és annál később született sportolók vehetnek részt.

A viadalon – az U15-öshöz hasonlóan –

nyolc magyar tollaslabdázó indul el,

akik előbb (november 26. és 30. között) a csapatversenyen bizonyíthatnak. A válogatottunkat a svédekkel és a franciákkal sorsolták egy csoportba, előbbiekkel szerdán, utóbbiakkal csütörtökön mérkőznek meg a fiatalok. Szombaton pedig kezdődnek az egyéni és páros megméretések.

A legutóbbi, 2022-ben megrendezett U19-es Eb-n is szerepelt már, így rutinosnak nevezhető Horváth Csanád, aki a vegyes párosok között Hart Petrával lép majd pályára; összeszokott duóról beszélünk esetükben, ráadásul ők – ugyanúgy 2022-ben – a korosztály vb-jén is részt vettek már. Horváth mellett Szabó Zsófi az, aki az említett Eb és vb után holnaptól Spanyolországban is ütőt ragad.

Horváth Csanád és Hart Petra Forrás: MTLSZ

Ahogyan nemrég megírtuk, a korosztály hazai képviselői dolgos hónapok után érkeztek meg a felkészülés utolsó szakaszába, nemzetközi versenyek és edzőtáborok segítették, hogy minél jobb állapotba kerüljenek az idény célversenyére.

„Szeptemberben megkezdődtek a nemzetközi felkészülési versenyek is, ezeken több szép eredménynek örülhettünk, Mesterházy Milán például Németországban nagyon erős mezőnyben szerzett bronzérmet. A felnőtt magyar nemzetközi bajnokságon további fontos tapasztalatokat gyűjtöttek. Az Európa-bajnokságon nyolc fővel indulunk majd el, közülük többen még 2008-as születésűek” – mondta az Utánpótlássportnak a hazai szövetség főtitkára, Joó Melinda.

A magyar csapat az U19-es tollaslabda Európa-bajnokságon:

Csernyánszki Balázs, Horváth Csanád, Mesterházy Milán, Palkovics Péter

Dorozsmai Hédi, Hart Petra, Karalyos Etelka, Szabó Zsófi

(Kiemelt képünkön: Szabó Zsófi, a háttérben Mesterházy Milán Forrás: MTLSZ)