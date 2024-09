Márton Anita: Türelem vezet a nagy dobáshoz

Versenyzőink három éremmel zárták az U20-as atléták Peru fővárosában, Limában rendezett világbajnokságát. Tizenkilenc fős küldöttségünkből kizárólag dobóatléta,

azon belül is kalapácsvető állhatott fel a dobogóra.

Imre Roland nagyszerű, 75,33 méteres egyéni csúccsal rukkolt ki, míg Szabados Ármin 74,88 méterig jutott. Előbbi ezüstöt, utóbbi bronzot érdemelt ki. A leánymezőnyben Viszkeleti Villő 64,94 méterrel lett ugyancsak harmadik.

Viszkeleti Villő U20-as vb-bronzot nyert női kalapácsvetésben Forrás: MASZ



Hazánk ezzel az éremtáblázat 25. helyén végzett, míg a pontversenyben – melyben az 1–8. helyezéseket veszik figyelembe – 17. lett 134 ország közül. A 400 méteres síkfutó Kovács Árpád és a magasugró Bátori Lilianna bravúros negyedik helye mellett a hetedikként záró gerelyhajító, Horváth Máté hozott még pontot csapatunknak.

A vb után a Magyar Atlétikai Szövetség dobószakágának vezetőjét, Márton Anitát kértük értékelésre.

„Az U20-as vébére hat dobónk is teljesítette a magas kiküldetési szintet, de a gerelyes Földesi Gergő végül sérülés miatt nem utazhatott el – kezdi a súlylökőként olimpiai bronz-, világbajnoki ezüst- és fedett pályás világbajnoki aranyéremig jutó klasszis. – Véleményem szerint ez jó arány.

Mindenkiről elmondható, hogy kiválóan sikerült a formaidőzítése.

Az érmeseink közül talán Szabados Árminnak lehet némi hiányérzete, mert az is benne volt, hogy ő megközelíti a nyolcvan métert. Diszkoszvetésben Dobó Zsombor nem jutott döntőbe, tizennegyedik lett, de értékes tapasztalatokat szerzett, és a korosztályos világversenyeken ez a leglényegesebb.”

Márton Anita a saját példájából is tudja, hogy a fiataloknak időre van szükségük a szakágban Forrás: MASZ

Az idén az U20-as vb mellett az U18-as Európa-bajnokságon vettek részt fiataljaink. A besztercebányai kontinensviadalon bár érmet nem szereztek a dobók, többen a döntőben is bizonyíthattak, négyszer a legjobb nyolcban végeztek. Feltűnik azonban, hogy a két utánpótlás-világverseny egyikén sem szurkolhattunk magyar súlylökőnek.

„Az U18-as Eb-n lehetett volna súlylökőnk, mert Keserű Mirabella három versenyszámban is teljesítette a szintet, de végül diszkoszvetésben és kalapácsvetésben indult. El kell ismerni, hogy most valamelyest háttérbe szorult idehaza a súlylökés. Változó, hogy éppen mely versenyszámokban érünk el kimagasló és visszafogottabb eredményeket. Az elmúlt években például gerelyhajításban láthattunk remek teljesítményeket korosztályos szinten, most a kalapácsvetésben nyertünk három vébéérmet. Ezek a hullámzások tehát normálisnak tekintendők, egyébként is: a serdülők között már találunk súlylökőreménységeket. Amit a dobószámokat illetően fontos látni: azokban huszonhét-huszonnyolc éves korban érnek a teljesítőképességük csúcsára a versenyzők, tehát az utánpótlás-eredményekből nem lehet messzemenő következtetéseket levonni. Én korosztályos versenyzőként hatodik, hetedik, nyolcadik helyeket szereztem az Eb-ken, vébéken, ráadásul akkoriban diszkoszvetésben teljesítettem jobban.

Felnőttkorban aztán mégis oda tudtam érni a súlylökőélmezőnybe, és ez jó példa lehet a mostani fiatalok előtt: türelmesnek, kitartónak kell lenniük.

Utánpótláskorban a széleskörű képzés, a jó alapok elsajátítása az elsődleges. És ha megvan a megfelelő sebesség, valamint a technika, akkor utána lesz hangsúlyos az erőfejlesztés – de még nem tizenévesen.”

(Kiemelt képünkön: Az U20-as vb-dobogós kalapácsvetők balról: Szabados Ármin, a győztes ciprusi, Joszif Keszidisz és Imre Roland Forrás: World Aquatics)