Birkózás: László Koppány felnőtt ob-arannyal hangolt az U23-as vb-re

Mint arról beszámoltunk, remekül szerepeltek a fiatal birkózók a csepeli felnőtt országos bajnokságon, ugyanis jó néhány súlycsoportban utánpótláskorú győztest avattak. Így például a kötöttfogásúak 130 kilós kategóriájában is juniorkorú versenyző, a 18 éves László Koppány győzött, mindezt úgy, hogy a döntőben borította a papírformát, és 3–0-ra verte a felnőtt Eb-bronzérmes Vitek Dáriust.

„Elégedett vagyok, mert nagyon jól ment a birkózás, és sikerült elérnem a verseny előtt kitűzött célomat, vagyis meglett az áhított aranyérem. Ezzel pedig megszereztem az első felnőtt magyar bajnoki címemet, ami mindenképpen jelentős mérföldkő a karrieremben.

Különösen értékes ez a siker, főleg annak a fényében, hogy Vitek Dárius személyében viszonylag magabiztosan legyőztem az aktuális felnőttválogatottat.

Állásból végig stabil voltam ellene is, és jól működött az elképzelt taktika" – nyilatkozta az Utánpótlássportnak a ferencvárosiak ígérete, aki úgy zárta az ob-t, hogy a négy meccse során egyik ellenfele sem tudott rajtam pontot csinálni​​​​​.

László Koppány idén májusban az U23-as Európa-bajnokágon „robbant be" igazán a nemzetközi elitbe, amikor is első éves juniorként meglepetésre a döntőig menetelt, és végül ezüstérmes lett az eggyel idősebb korosztály kontinensviadalán. A nehézsúlyú reménységnek az a célja, hogy az október második felében Tiranában rendezendő világbajnokságon is letegye a névjegyét.

„Az U23-as Eb-ezüst olyan magabiztosságot adott, amely egészen a mai napig kitart. Ilyen sikerrel a hátam mögött most már végérvényesen elhiszem, hogy bárki ellen lehet keresnivalóm, nem kell tartanom senkitől. Azt mondhatom, az elmúlt hónapokban kifejezetten jól megy a munka az edzéseken, zökkenőmentesen halad a felkészülésem, és

gőzerővel készülök az U23-as vébére, amely szeretnék újabb bravúrt bemutatni, ismételten dobogóra állni, és legalább olyan, hanem még fényesebb érmet nyerni, mint az Eb-n.

(Kiemelt képen: a 18 éves László Koppány a dobogó tetején a felnőtt ob-n Forrás: MBSZ)