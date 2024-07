Atlétika: két magyar csúccsal zárult az U18-as Európa-bajnokság

A szlovákiai Besztercebányán rendezett U18-as atlétikai Európa-bajnokság utolsó versenynapja is tartogatott nagyszerű magyar eredményeket.

Vasárnap újabb két U18-as magyar csúcs dőlt meg.

A 16 éves Derdák Sára az 1500 méteres síkfutás döntőjében 4:18.59 perccel az előkelő ötödik helyen ért célba, ezzel több mint három másodperccel túlszárnyalta az eddigi legjobb eredményét és a versenyszámban megjavította Varga Gréta 2020-ban felállított 4:18.93-as korosztályos honi rekordját.

Sárát nagyjából egy éve a veszprémi SVSE-ben Tóthné Stupián Anikó készíti fel a versenyekre, korábban a szombathelyi Dobó SE-ben Farkas Dóra szakmai felügyelete mellett edzett.

„A verseny előtt meghibásodott a célfotó-berendezés, többször visszavhívtak minket a call roomba, a döntő félórás csúszással kezdődött, így mindenkinek nehéz volt fejben összeszednie magát a rajtra – mondta Sára. – De így is igyekeztem kihozni magamból a legtöbbet, mert

tudtam, hogy ebben az erős mezőnyben van esélyem egyéni vagy akár országos csúcsot futni.

A versenyen jól sikerült helyezkednem, próbáltam kimaradni a lökdösődésből, és az elejétől fogva tartottam a negyedik-ötödik pozíciót. A hajrára is maradt energiám, végül ötödik lettem, és az eredménnyel teljesen elégedett vagyok. Nagyon örülök az országos csúcsnak! Az év elején még nem gondoltam, hogy az idén megjavíthatom, de aztán egyre közelebb kerültem hozzá. Az pedig igazán különleges, hogy az Eb-n sikerült. Elsőre el sem akatam hinni! A korábbi rekordot az SVSE-s klubtársam, Varga Gréta tartotta. Vele sokat edzem együtt, nagyon szeretjük egymást, és remélem, örül, hogy én döntöttem meg a csúcsát.”

Derdák Sára és edzője, Tóthné Stupián Anikó Fotó: Zsigmond László/MASZ

Az esti programban döntőben állt rajthoz a Boldogh Boróka, Pfiszterer Dorina, Pápai Nerina, Sákovics Janka összetételű leány svédváltó, amely szombaton 2:08.82-es új országos csúcsot bemutatva a negyedik helyen kvalifikált a legjobbak közé. A lányok ezúttal is mindent elkövettek a rekortánon, és bár a nyolcadik helyen végeztek, a rekordjukat 2:08.37 percre javították. A döntőben egyébként mindegyik ország kvartettje nemzeti csúcsot futott, a győztes olaszok 2:05.23 perce U18-as Európa-rekord is egyben.

Kétszer is országos csúcsot futott a leány svédváltó Fotó: Zsigmond László/MASZ

Magyar szempontból a vasárnap egyik legizgatottabban várt fináléja a leány távolugrásé volt a korosztály világranglista-vezetőjével, Rózsahegyi Borival a mezőnyben.

Sokáig az is kérdéses volt, hogy a kétszeres EYOF-győztes kiválóság ott lesz-e az Európa-bajnokságon, mert a felkészülés során bokaszalag-szakadást szenvedett.

Bori végül tudta vállalni a viadalt, ám ezúttal be kellett érnie a 606 centiméterrel és a negyedik helyezéssel. A világ idei legjobb U18-as eredménye azonban továbbra is az ő nevéhez fűződik 638 centivel. A döntőben a legjobb formát mutató, így megérdemelten aranyérmes svéd Evelina Olsson (aki hétpróbában is indult) 635 centivel nyert litván és bolgár vetélytárs előtt.

Rózsahegyi Bori ezúttal elmaradt a legjobbjától Fotó: Zsigmond László/MASZ

Kijár a dicséret Keserű Mirabellának, aki miután pénteken a kalapácsvetés fináléjában a 8. lett, vasárnap a diszkoszvetés döntőjében is érdekelt volt. A sokra hivatott dobóatléta 46,75 méterig jutott és a 6. helyet érdemelte ki.

Keserű Mirabella két dobószámban is döntős volt Fotó: Zsigmond László/MASZ

A leány rúdugrás döntőjében Gastiaburu-Frank Abigél 390 centis egyéni csúccsal jelezte, hogy ő is mindent megtett a záró napon. Ez a teljesítmény a 8. helyet jelentette.

Gastiaburu-Frank Abigél óriási egyéni csúccsal zárta az Eb-t Fotó: Zsigmond László/MASZ

Kalász Bertold 3000 méteren mérette meg magát és zárt a 20. helyen (8:44.96), míg a tízpróbázó Molnár Ádám öt számban (100 m, 400 m, 1500 m és magasugrás, gerelyhajítás) is egyéni csúcsot döntve végül a 26. lett.

A magyar csapat a magasugró Bátori Lilianna aranyának és a távolugró Hajdu Áron ezüstjének köszönhetően két éremmel zárta az Eb-t.

„Nagyon sajnáljuk, hogy a leány távolugrás döntőjében nem jött össze az érem – kezdte értékelését Scherer Tamás, a Magyar Atlétikai Szövetség utánpótlás-referense. – Rózsahegyi Bori becsületesen küzdött, de most a másik három lány jobban elkapta a fonalat. A sport ilyen, Bori is emberből van. Derdák Sára viszont a korosztály elsőéveseként fantasztikusan teljesített és tartotta a tempót a legjobb U18-as középtávfutókkal, ráadásul remek országos csúcsot ért el. Keserű Mirabella és Gastiaburu-Frank Abigél is az első Eb-jén járt. Előbbi minden elismerést megérdemel, hogy két döntőben is ott volt, utóbbi teljesítménye pedig felér egy arannyal, hiszen 370 centis egyéni csúccsal jött, és a döntőben a 390-et is átugrotta. A leány svédváltó pedig a nyolcadik Európában, amely nem kis eredmény. A lányok megfogadták azokat a tanácsokat, amelyekkel javíthattak a futáson, a szívüket-lelküket kitették a pályára, és másodjára is országos csúcsot értek el. Második U18-as Eb-m ez kapitányként. Két éve Jeruzsálemben öt érmet szereztünk, és a mostani kontinensviadal előtt is nagyjából ezzel a számmal terveztem. Sokkal nem lőttem mellé, mert három negyedik helyezést is elértünk, de azért picit bosszankodom. Összességében azt láttuk, hogy ez a 2007-es és 2008-as születetésűekből álló korosztály is nagyon ígéretes.”

(Kiemelt képünkön: Derdák Sára Fotó: Zsigmond László/MASZ)