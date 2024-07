Asztalitenisz: Barcsai és Dohóczki Eb-éremmel zárja a serdülőéveket

Mint arról beszámoltunk, a magyar utánpótláskorú asztaliteniszezők két bronzéremmel végeztek a svédországi ifjúsági és serdülő Eb-n. Amíg az idősebbek mezőnyében Lei Balázs – a szlovákiai Árpás Sámuel oldalán – párosban állhatott fel a dobogó harmadik fokára, addig a serdülő lányok között a Barcsai Sophie, Dohóczki Nóra (Club Aréna Győr és Budaörsi SC) egység jutott el az elődöntőig, és zárt végül harmadikként. A Statisztikában nevelkedett és régóta összeszokott párost alkotó lányokat kérdeztük a siker kapcsán.

„Előzetesen is úgy tűnt, hogy párosban lehet a legnagyobb sanszunk az éremszerzésre – kezdte Barcsai az Utánpótlássportnak. –

Harmadik kiemeltként vágtunk neki a versenynek, így a négy közé kerülés abszolút reális célnak tűnt,

és igazából mindenki várta is tőlünk a jó eredményt, ami viszont némi plusz nyomást jelentett.”

A páros másik tagja vegyes érzésekkel tekint vissza a szereplésükre.

Ha az Eb előtt valaki azt mondja nekünk, hogy bronzéremmel térhetünk majd haza, bizonyára aláírtuk volna, azonban így utólag maradt bennünk hiányérzet

– mondta már Dohóczki. – Elsősorban amiatt, mert attól az osztrák kettőstől, amelyik végül aranyérmes lett, az elődöntőben csupán nagy csatában, ötödik szett végén 11:9-re kaptunk ki. Majd, ha továbbjutottunk volna a fináléba, jött volna az a spanyol duó, amelyet pedig a csoportkörben már egyszer megvertünk.

Szóval a végső győzelem, az Európa-bajnoki cím tényleg kézzel fogható távolságra volt tőlünk,

így ez a része nyilván kicsit bosszant mindkettőnket, de a harmadik hely is szép eredmény.”

Dohóczki vegyes párosban sem állt messze az éremszerzéstől, a negyeddöntőig jutott Gergely Márkkal közösen.

„Francia kettősről kaptunk az elődöntőbe jutásért, ők voltak a fiatalabbak, ezáltal rajtunk voltak a nagyobb nyomás a meccsen. Ki-ki meccset játszottunk, amelyből ezúttal ők jöttek ki jobban. Reméljük, legközelebb fordítva alakul majd.”

Egyesben kettejük közül Barcsai Sophie szerepelt jobban, és a nyolcaddöntőig jutott, ugyanakkor úgy érzi, kicsit jobb játékkal akár ebben a számban is bejuthatott volna a legjobb négy közé.

„A védő stílusú, francia Nodinnal kerültem szembe a legjobb tizenhat között, és játszottam már vele többször is, de mindig kikaptam tőle. Most úgy mentem oda, hogy mindenképpen vissza akarok vágni, és már 3:0-ra is vezettem ellene, viszont utána fejben és fizikailag is elfáradtam, sajnos nem tudtam lezárni a meccset. Ami azért fájó, mert a negyeddöntőben az osztrák Lytvyn következett volna, aki ugyancsak verhető ellenfélnek tűnt.

Tehát azt kell mondjam, egyesben sem lett volna irreális az éremszerzés.

Összességében büszke vagyok a párosban nyert bronzunkra, és arra, hogy utolsóéves serdülőként sikerélménnyel fejeztük be az Eb-t, de akár még több éremmel is zárhattunk volna.”

A fiatalok hozzátették, az Európa-bajnokság után a következő nagy céljuk, hogy kiharcolják a részvételt a novemberi, svédországi korosztályos világbajnokságra.

