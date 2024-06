Ökölvívás: az ifjúsági és a serdülőválogatott sem pihen a nyáron

Június 23-án tartják a junior ökölvívó Európa-bajnokság megnyitóját, amelyen tizenöt magyar versenyző húz majd kesztyűt. Az utánpótlást tekintve július elejéig rajtuk áll majd a fókusz, ettől függetlenül a többi korosztályos nemzeti csapatunk sem pihen, hiszen azok is fontos megméretések, pontosabban világversenyek előtt állnak.

Az ifjúságiak idei Európa-bajnokságát áprilisban már megrendezték, amelyről két éremmel tét haza a küldöttség, az évad célversenye azonban még előttük áll, hiszen

októberben kezdődik a korosztály világbajnoksága, aminek Horvátország ad majd otthont.

Ennek megfelelően gőzerővel zajlik a munka a válogatott háza táján, június végén összetartó tábort vezényel a fiataloknak a csapat szövetségi edzője, Ács József. A négynapos szakmai összetartásra a Madárfészek Akadémia termében kerül sor.

„Nagy létszámmal tartjuk az összetartó tábort, hogy a nyáron is pontosan tudjuk, milyen állapotban vannak a versenyzőink. Az Ostrom-kupa lesz majd a válogató az ifjúsági világbajnokságra, utána augusztus közepétől táborba megyünk a szerbiai Golden Gloves of Vojvodina nemzetközi viadal előtt, ami az első nemzetközi megmérettetésünk lesz a válogatót követően. Tervezzünk indulni a Moldavian Belten, a Szilézia-kupán, valamint a szófiai Emil Zsecsev-emlékversenyen is, hogy a vébén a lehető legjobb formában szerepeljenek a bokszolóink” – mondta Ács a nyári tervek kapcsán.

A serdülőkorosztály idei célversenyének, az Európa-bajnokság a kezdését egy hónappal eltolta az európai szövetség, ami nehéz helyzetbe hozta a kategória képviselőit. Az augusztus elején startoló eseménynek

a helyszíne is megváltozott, Bosznia-Hercegovinában, pontosabban Banja Lukában lép ringbe a legfiatalabb nemzetközi versenykorosztály.

„Már a Bornemissza-emlékverseny előtt is csiripelték a madarak, hogy változtatások lehetnek az esemény kapcsán. Végül az időpont és a helyszín is megújult, bár még így is komoly kérdőjelek vannak, például a nevezések kapcsán; nem tudni, hogy így az orosz fiatalok előtt megnyílik-e az út, de a World Boxingot képviselő nemzetek esetében sem tudunk még semmit. Ha a többi korosztályos Európa-bajnokságból indulunk ki, akkor például az angolokra most sem érdemes számítani – mondta a serdülőválogatottat irányító Dorkó Péter az Utánpótlássportnak. – Problémát, megoldandó feladatot jelent, hogy olyan korosztályról van szó, amelynek képviselői rövid idő alatt sokat változhatnak fizikálisan, emiatt pedig több indulónknál már át is kellett terveznünk a folytatást.”

A tervek szerint 3-4 lány és 10-11 fiú alkotja majd a magyar küldöttséget; a kérdőjelekre a következő másfél hónapban kapunk választ, addig pedig verseny és nemzetközi edzőtábor is kerül még a programba.

(Kiemelt képünkön: a serdülőválogatott egy része Forrás: MÖSZ)