Kézilabda: ellenállhatatlan volt az U18-as bajnok PLER-Budapest

Nagy utat tett meg a diadalig a PLER-Budapest U18-as kézilabdacsapata, amely egy évvel ezelőtt harmadikként zárt a korosztályos élvonalbeli bajnokság alapszakaszában, így épphogy lemaradt a négyes döntőről. A fiatalok emiatt még motiváltabban várták a 2023-2024-es évadot, a Keleti csoportban pedig nem bízták a véletlenre a dolgot, 26 meccsükből 25-öt megnyertek, mindössze egy döntetlen csúszott be a sorba, így alapszakaszgyőztesként várták a Final Four kezdetét.

A Kecskeméten megrendezett négyes döntőben sem lehetett őket igazán megszorongatni: az elődöntőben a Balatonfüred, a fináléban a NEKA együttesét győzték le 7 góllal, így megszerezték a bajnoki címet.

„Már annak is nagyon örültünk, hogy bejutottunk a legjobb négy közé, ez volt az évad elején kijelölt cél, de nem titok, hogy a fiúk a végső győzelemről is beszélgettek az öltözőben – mondja Tamás Ádám, a PLER vezetőedzője. – Meccsről meccsre haladtunk, tisztességgel felkészültünk, ennek pedig meglett az eredménye. Bér a két hétgólos siker simának tűnhet, nem volt könnyű dolgunk, maximális fókuszra volt szükség. A Balatonfüred kapcsán tudtuk, hogy nagyon kemény védelemmel találkozunk majd össze; azt mondtam a fiúknak, hogy ha huszonöt dobott gól fölé tudunk jutni, biztosan lesz keresnivalónk, emellett viszont hátul is jól kellett teljesítenünk. A második félidő első húsz percében mindössze három-négy gólt engedtünk az ellenfelünknek, ez volt a kulcs.”

Így lett 27–20 a vége a fővárosiaknak, a balatonboglári rivális ellen pedig 32–25-ös sikert arattak a PLER játékosai.

„A döntő mindig külön kategória, de vitt előre a szívünk, ami ilyenkor a legfontosabb. Végül száz százalékban sikerült megvalósítani az eltervezett taktikát, a védelmünk ismét remekelt, ebben pedig a kapusteljesítmény is főszerepet vállalt, ahogyan az elődöntőben is. Ellenállhatatlan volt a társaság, minden működött, szenzációsak voltak a srácok.

Leírhatatlan az örömünk és a büszkeség, amit érzek; a munka minden perce megérte, rengeteget dolgoztak ezért az edzéseken kívül is, hogy ezzel az eredménnyel zárjunk.

A nyári pihenő után folytatjuk az építkezést, hiszen sokan fellépnek az U20-as csapatunkba.”

