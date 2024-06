Darts: a legjobbakkal is felveszik a versenyt a magyar fiatalok

Az elmúlt hét végén Balatonlellén rendezték a Youth Challenge nemzetközi darts körverseny második állomását. Az elsőt Bécsben tartották, az itthoni tornát követően pedig Dániában és Németországban mérik össze tudásukat az U23-as, valamint az U18-as játékosok. A hazai rendezésű viadalon a magyar fiatalok igazán kitettek magukért, és a több egyéniben, valamint párosban elért győzelem mellett összetettben is az élen végeztek.

A Magyar Darts Szövetség elnöke, Balogh Gábor honlapunknak elmondta, sikeres volt az esemény, amelyen magyar kezdeményezésre az idéntől vezették be az U23-as korosztály versenyét is a sorozatban.

„Fontos lépésnek tartom, hogy a dartsportban is elértük az U23-as korosztály bevezetését a Youth Challenge-ben, hiszen ez átállási lehetőséget biztosít a fiataloknak a felnőttkorosztályba, tizennyolc-tizenkilenc évesen nem egyből találják a mély vízben magukat – mondta az elnök. –

Balatonlellén hét ország megközelítőleg száz versenyzője játszott, ezért is örömteli a magyar fiatalok sikeres szereplése.

A versenyen értékes világranglistapontokat lehetett szerezni, amely a világbajnokságra való kvalifikáció szempontjából volt fontos. Remélem, hogy a vébén ismét ki tudunk állítani versenyzőt az utánpótlásban is. Tavaly Magyarország volt az egyedüli ország a világbajnokságon, amely mind a négy, tehát férfi, női, ifjúsági fiú és leány kategóriában is képviseltette magát. Jelenleg a fiúk között Szoták Balázs, Vadas Róbert és Csóka Dániel, míg a lányok mezőnyében Turai Krisztina és Rábaközi Hanna is esélyes a vb-szereplés kiharcolására.”

Balázs Gábor, a Magyar Darts Szövetség elnöke Fotó: Földi Imre

A sportági vezető kiemelte, hogy a balatonlellei seregszemlével szinte egyidőben a magyar fiatalok a benidormi soft Európa-bajnokságon is remekül teljesítettek. Ifj. Málik István bronzérmet szerzett az U18-asok között, míg a Bakk Józsué, ifj. Málik István, Sepsi Ádám, Volenszki Bence alkotta utánpótláscsapat a második helyet érdemelte ki.

Az utánpótlásunk eredményességben felveszi a versenyt olyan sportági nagyhatalmakkal, mint az angolszász országok vagy Németország és Hollandia.

Pedig mi nem harmincötezres bázisból gazdálkodunk, hanem nagyjából százötven korosztályos versenyzőből igyekszünk megtalálni a legjobbakat. Nálunk teljesen más a sportág kultúrája, mint Hollandiában, ahol a darts az iskolákban is népszerű szabadidős tevékenység, vagy éppen Angliában, ahol már a kisgyerekeket is beengedik a kocsmákba játszani. Természetesen az utánpótlásbázis létszámát tekintve mindig telhetetlenek vagyunk, azt szeretnénk, ha minél többen lennénk, és a gyerekek közül el is jutnának jó néhányan a felnőttélvonalba.”

A sportág további hazai népszerűsítését segítheti, hogy október 8. és 13. között Magyarország ad otthont a világ legnagyobb hagyományokkal büszkélkedő dartsversenyének, a WDF World Mastersnek.

„A darts népszerűsítése mellett sportszakmai és sportdiplomáciai szempontból is fontos nekünk ez a verseny, amelyen akár ezernél több játékos is indulhat, köztük magyar fiatalok. A WDF World Masters-en nyolcvankilenc magyar hely van, amely annak köszönhető, hogy az utóbbi években a szövetség igyekezte támogatni a nemzetközi pontszerző versenyeken való részvételt, és ezeken a tornákon rendre szépen szerepeltek a játékosaink.”

A magyar fiatalok kitettek magukért a balatonlellei Youth Challenge-en Forrás: Magyar Darts Szövetség

Balázs Gábor azt is elmondta, hogy jövő héten elindul az egy ideje tervei között szereplő instruktor képzés, melynek célja, hogy felkészült dartsedzők segítsék a sportág fejlődését.

„Huszonnyolc fővel kezdjük meg a képzést, amelyet szeptemberben szeretnénk megismételni. Az utánpótlás-nevelés szempontjából kiemelten fontos, hogy a szakembereinket tovább képezzük, fejlesszük.

Minél sikeresebb sportolókat szeretnénk nevelni, ugyanakkor nem feledkezünk meg arról, hogy a dartsosok mindig is szerető családot alkottak.

Ha ettől a családtól fiatalon elszakít valakit az egyetem, a munka vagy bármi egyéb, nem ritka, hogy az majd harminc-harmincöt éves korában visszatalál a sportághoz. Akkor ugyanolyan szeretetteljes fogadtatásban részesül, és ismét elér olyan sikereket, mint ifjúsági korában. Tudjuk, hogy az élet nem csak a dartsról szól, de a sportági szereplők mindennapjainak nagyon fontos része ez a játék.”

(Kiemelt kép forrása: Magyar Darts Szövetség)