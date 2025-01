Hosszú Katinka bejelentette a visszavonulását

Hosszú Katinka első magyar bajnoki címét 14 évesen, 2003-ban szerezte 400 méter vegyesen, majd 2004-ben már ott volt az athéni olimpián, ahol 200 gyorson 31. lett, míg az ifjúsági Európa-bajnokságon gyorsváltóban aranyérmet nyert. Ebben az évben szerezte élete első felnőttérmét nemzetközi szinten, amikor harmadik lett 400 vegyesen az Európa-bajnokságon.

Az athéni után a 2008-as pekingi olimpián is részt vett, s 400 vegyesen a 12., 200 vegyesen a 17. helyet szerezte meg. Az igazi áttörést a 2009-es, római vb hozta meg, ahol 200 vegyesen és 200 pillangón is bronzérmet szerzett, majd 400-on világbajnoki és Európa-csúccsal győzött. Az újabb világbajnoki érmekre négy évet kellett várni, amikor Barcelonában 200 és 400 vegyesen is diadalmaskodott, ezt a címét 2015-ben, Kazanyban is megvédte, és esélyesként utazott a riói olimpiára, ahol a 200 és a 400 vegyes megnyerése mellett 100 méter háton is diadalmaskodott, ráadásul 200 háton másodikként ért célba. Hosszú 400 vegyesen hatalmas világcsúccsal győzött.

A most 35 éves klasszis a három olimpiai bajnoki cím után is sorra szállította a jobbnál jobb eredményeket, a 2017-es budapesti világbajnokságon a 200 és 400 vegyes aranyérme mellett 200 háton második, 200 pillangón harmadik lett, újabb két évvel később, Kvangdzsuban pedig harmadszor is címet védett fő számaiban. Hosszú az első versenyző, aki egy időben tartotta a világcsúcsot mind az öt vegyes úszó számban (nagy medencében 200 m, 400 m, rövid pályán: 100 m, 200 m és 400 m).

A 2021 májusában, Budapesten szerzett Európa-bajnoki címe (400 vegyes) után ott volt a tokiói ötkarikás játékokon is, ahol 400 vegyesen ötödik, 200 vegyesen hetedik lett, 200 háton pedig nem jutott döntőbe (20.).

Az Iron Lady becenevű úszóklasszis 2022. augusztus 22-én házasodott össze edzőjével, Gelencsér Mátéval, s 2023 augusztusában született meg első közös gyermekük, Layber-Gelencsér Kamília.

„Bejelentem a visszavonulásom, köszönöm mindenkinek, aki részese volt és szurkolt!

Utam a vízben

Harminc éven át a víz volt az otthonom, egy szentély, ahol megnyugvást és erőt találtam. Attól a pillanattól kezdve, hogy gyermekként először raktam a lábam a medencébe, tudtam, hogy valami varázslatosat fedeztem fel. A víz hűvös ölelése olyan volt, mintha hazatértem volna, egy hely, ahol a gravitáció megszűnt létezni, és minden egyes kartempó közelebb vitt az álmaimhoz.

Ahogy előrehaladtam az úszókarrieremben, a kíváncsi gyerekből az egyik valaha legeredményesebb női úszóvá váltam. Minden egyes verseny, amelyet megnyertem, nemcsak a kemény munkám és elkötelezettségem bizonyítéka volt, hanem a rengeteg edzésórának, a meghozott áldozatoknak és a családom, edzőim meg nem ingó támogatásának a tükröződése is. Sose felejtem a verseny izgalmát — az adrenalinszintem, ahogy a rajtkövön álltam, a világ elhalványult, csak a szívverésem hangja és a verseny ígérete maradt.

Pályafutásom során olyan értékes leckéket tanultam meg, melyek messze túlmutattak a sporton. Az úszás megtanított a kitartásra a nehézségekkel szemben, a fegyelem fontosságára és a csapatmunka szépségére. Életem végéig tartó barátságokat szereztem, közösen nevettünk és sírtunk, megtapasztaltam a győzelmek örömét és a vereségek tanulságait. Minden egyes verseny új fejezet volt, egy lehetőség, hogy túllépjem a határaimat és felfedezzem a lehetőségem mélységeit.

Most, ahogy visszatekintek a karrieremre, óriási beteljesülést érzek. Az érmek és rekordok értékesek, de ami a legmélyebben megmaradt, az az úszás iránti örök szeretetem. Még azután is, hogy felakasztottam a versenydresszt, a víz továbbra is hívogat. Még mindig rengeteg örömöt találok a kartempók csapásában, a lágy fröccsenésekben és a felszín alatt érzett békés magányban.

A következő években remélem, hogy megoszthatom ezt a szenvedélyt másokkal – tanítva a fiatal úszóknak azt a varázslatot, amit a vízben találtam, és bátorítva őket, hogy kövessék az álmaikat. Számomra az úszás nemcsak egy sport; egy életen át tartó utazás, tele szeretettel, növekedéssel és a kiválóság hajszolásával. Ahogy belemerülök minden új napba, magammal viszem a tanult leckéket és a sport iránti örök hitet” – tette közzé közösségi oldalán Hosszú Katinka.

Az úszóklasszis pályafutása során 20 világcsúcsot állított fel, világkupákon 321 arany-, 83 ezüst- és 69 bronzérmet szerzett, amivel magasan vezeti az örökrangsort. Hosszú Katinkát nyolcszor választották meg az Év Magyar Úszónőjének, és hétszer lett az Év Magyar Sportolónője, ezenkívül Budapest és Baja díszpolgára. A vizes sportokat tömörítő szervezet (ma World Aquatics, régebben FINA) négyszer, az európai szervezet (LEN) ötször választotta meg az év legjobb női úszójának.