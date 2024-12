Kipihentnek semmiképpen sem mondaná magát Wladár Sándor, ám a Magyar Úszószövetség elnöke rendkívül büszke csapatára és a magyar úszósportra, hiszen hazánk újabb világversenynek ad otthont: keddtől vasárnapig rövid pályás világbajnokságot rendeznek a Duna Arénában.

„Legalább háromszáz ember dolgozik azon, hogy sikeres világbajnokság legyen a jövő heti – mondta el Wladár Sándor. – Megkergült hangyabolyként sürög-forog mindenki a Duna Arénában, különleges látványelemekkel készülünk, olyanokkal, amilyeneket még nem látott korábban a világ.”

Az mindenesetre már a rajt előtt kijelenthető, hogy rekordszámú nevezés érkezett a vb-re: 192 ország úszója lesz ott a Duna Arénában – csak emlékeztetőül, a 2022-es melbourne-i rövid pályás világbajnokságon 176 ország sportolói indultak.

„Óriási az érdeklődés – jelentette ki az elnök. – Annak ellenére az, hogy idén világ-, majd Európa-bajnokságot is rendeztek, majd jött az olimpia. Ezeregyszáz úszó indul, körülbelül ezerháromszáz sportszakember jelezte érkezését, és a média részéről is nagy az érdeklődés.”

Wladár Sándor bejelentette, hogy 30 orosz úszó is ott lehet a Duna Arénában, és az eddigiektől eltérően közülük is számonként ketten nevezhettek – eddig csak egyet engedtek nekik.

Az elnök természetesen külön kitért a magyar csapat ászára, Kós Hubertre:

„Hubi jó állapotban van, és bár idén nyert olimpiát, szerintem felfelé ívelő ágban van, huszonnégy-huszonöt éves korában lesz szakmai csúcson, vagyis sok örömöt szerezhet ő még nekünk. Hubert érti és érzi, hogy Magyarországon, magyar szurkolók előtt megtiszteltetés úszni, erőt merít a szurkolásból, és azt hiszem, vissza is tud majd adni abból a szeretetből, amit kapott eddig a magyar emberektől. Ráadásul Hubert a fordulók királya, rövid pályán pedig ez az igazán döntő, hogy milyen jó a delfinezése, azt láttuk a párizsi olimpián. Szerintem Hubi megcsinálja: kétszáz háton nyer, száz háton is érmes lehet, sőt, akár száz pillangón is szállíthat meglepetést.”

Wladár Sándor Kós Hubertet, de a többi magyar úszót sem félti attól, hogy teherként hat rájuk a hazai pálya, s emlékeztetett arra, hogy a versenyzők többsége már nem először vonulhat ki nagy versenyen a Duna Aréna rajtköveihez, vagyis jó néhányan már tudják, mi vár rájuk.

Szabó Szebasztián és Németh Nándor is odaérhet a dobogó közelébe az elnök szerint, a hölgyek esetében pedig – akárcsak Sós Csaba szövetségi kapitány – Wladár Sándor is bízik a fiatalokban, közülük Ábrahám Minnában kifejezetten, bár úgy véli, „nem biztos, hogy ez a mostani vébé lesz az ő nagy dobása”.

Wladár Sándor elárulta, a nemzetközi szövetséggel is egyeztetve természetesen külön készülnek Kapás Boglárka búcsúztatására: mint ismert, az olimpiai bronzérmes, világ- és Európa-bajnok úszó befejezi pályafutását – utolsó úszása a vb utolsó előtti napján lesz.

A világbajnokságot egyébként gyakorlatilag telt ház előtt rendezheti meg a hazai szövetség, egy-kétszáz jegy ugyan még van a vb keddi és szerdai napjára, azt követően viszont biztos, hogy egy gombostűt sem lehet majd leejteni a Duna Arénában, ahol az előfutamokat mindennap 9, míg a középdöntőket és döntőket 17.30 órától rendezik.