Egerszegi Krisztina üzent Kapás Boglárkának: Bebizonyítottad, bármire képes vagy!

Kapás Boglárka 2008-ban szerepelt először olimpián, ezzel kapcsolatban elmondta, számára nem volt kérdés, hogy szerepel majd ötkarikás játékokon, Pekingben pedig...

... „nekem magától értetődő volt, hogy ott vagyok, versenyzem – mondta a 31 esztendős úszó. – Tudtam, hogy én nagyon »kicsi« vagyok, és valószínűleg nem fogok nyerni. Bár Egerszegi Krisztina volt mindig is a példaképem, és ugye ő 14 évesen már olimpiai bajnok volt, szóval 15 évesen nekem azért megfordult a fejemben, hogy nyerni kellene, ha olyan akarok lenni, mint ő. Hiszen ha nem nyerek aranyérmet, akkor ott már eldől, hogy nem leszek olyan ügyes, de ezzel meg tudtam békélni.”

Többek között az ötszörös olimpiai bajnok Egerszegi Krisztina is üzent egy videóval a világbajnok versenyzőnek: „Kívánom neked, hogy az úszás befejeztével is találd meg álmaidat az életben, legyen sikerekben részed, és ha netalántán nehézségekkel találod magadat szembe, akkor is mindig bízz magadban, mert eddig is bebizonyítottad, hogy bármire képes vagy!”

A Duna Arénában december 10. és 15. között rendezik a rövid pályás világbajnokságot, amelyen az előfutamok reggel 9 órakor, a döntők 17.30-kor kezdődnek. A magyar csapatot Betlehem Dávid kiesésével végül 34 versenyző alkotja, Kapás 400 méter gyorson, 200 pillangón és 400 vegyesen áll majd rajtkőre.