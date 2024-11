Úszás: 34 úszóval vág neki a budapesti rövid pályás vb-nek a magyar csapat

A párizsi olimpiai bajnokok közül kettő hiányzik majd a Duna Arénából december 10. és 15. között a rövid pályás világbajnokságon, hiszen nem indul a versenyen Milák Kristóf és Rasovszky Kristóf, ám a 200 hát ötkarikás aranyérmese, Kós Hubert igen: a BVSC versenyzője teljes erőbedobással készül a vb-re Texasban edzőjével, Bob Bowmannel.

Kós a 200 hát mellett vállalja a százat és az ötvenet is, emellett 100 pillangón is rajthoz áll – megtehetné ezt 200 vegyesen is, ám azt a számot ezúttal inkább kihagyja.

Ha már Amerika: a tengeren túlról érkezik a hazai rendezésű vb-re Betlehem Dávid és Sárkány Zalán, mindketten a hosszabb gyorsúszó számokban versenyeznek.

A rövidebbekben is lesz magyar, hiszen Németh Nándor és Szabó Szebasztián is jó esélyekkel rajtolhat, előbbi – ha már a gyorsnál tartunk – százon, utóbbi ötvenen. De Szabó 50 pillangón talán még messzebbre juthat, elvégre néhány héttel ezelőtti ő tartotta a táv világcsúcsát a huszonötös medencében – „társbérletben” a brazil Nicholas Santosszal.

A magyar indulók listája egyébként 34 úszót számlál, ezt a kapitány harminchárom plusz egyként is jellemezte, merthogy Holló Balázs nemrég motorbalesetet szenvedett, s bár a múlt héten 200 gyorson elindult a kaposvári országos bajnokságon, kérdés, bírja-e a 400 vegyest – ha nem, Török Dominik a 200 vegyesen mellett a négyszázat is vállalja.

Idén először a nagymedencés eredmények is számítottak a kvalifikáció szempontjából, és ahogyan az lenni szokott, akadnak távok, ahol többen is teljesítették az előírtakat, ám a világbajnokságon számonként csak két-két úszó nevezhető.

Rutinszerzés céljából küld harcba a kapitány néhány fiatalt is, így Andor Benedeket, Gál Olivért, valamint tartalékként a váltóba nevezte Pápai Olivért, a 15. születésnapját csak decemberben betöltő győri tehetséget, aki a rövid pályás ob-n 400 méter gyorson aranyat szerzett Kaposváron.

Visszatér a válogatottba a ma már leginkább edzőként dolgozó Horváth Dávid is, aki az ob-n elvitte az 50, a 100 és 200 mell aranyát is.

Ami a hölgyeket illeti: a névsor csaknem megegyezik az olimpia indulók listájával, de csatlakozik a párizsi társasághoz Komoróczy Lora, a nagymedencében 2022-ben Eb-t nyerő Mihályvári-Farkas Viktória, Békési Eszter, valamint az erdélyi születésű, immár magyar állampolgár Fángli Henrietta.

A tervek szerint mind a kilenc váltóban indul magyar csapat a Duna Arénában, ahol az előfutamok 9 órakor, a döntők 17.30-kor kezdődnek.

A budapesti rövid pályás világbajnokságon induló magyar csapat

Férfiak: Andor Benedek (100 m vegyes), Betlehem Dávid (400, 800 és 1500 m gyors), Gál Olivér (50 m mell), Holló Balázs (400 m vegyes), Horváth Dávid (100 m mell), Jászó Ádám (100 m hát), Kós Hubert (50, 100 és 200 m hát, 100 m pillangó), Márton Richárd (200 m gyors, 200 m pillangó), Németh Nándor (50 és 100 m gyors), Sárkány Zalán (400, 800 és 1500 m gyors), Szabó Szebasztián (50 m gyors, 50 m pillangó), Telegdy Ádám (200 m hát), Török Dominik (200 m vegyes), Zombori Gábor (200 és 400 m vegyes). Váltóban indulhatnak: Magda Boldizsár, Mészáros Dániel (BVSC), Kovács Attila, Kovács Benedek, Pápai Olivér

Nők: Ábrahám Lilla Minna (200 m gyors), Békési Eszter (200 m mell), Fángli Henrietta (50 és 100 m mell), Jackl Vivien (800 m gyors, 400 m vegyes), Kapás Boglárka (400 m gyors, 200 m pillangó, 400 m vegyes), Késely Ajna (400, 800 és 1500 m gyors), Komoróczy Lora (50 m hát, 50 m pillangó, 100 m vegyes), Mihályvári-Farkas Viktória (1500 m gyors), Molnár Dóra (100 és 200 m hát), Pádár Nikolett (100 és 200 m gyors), Sebestyén Dalma (200 m pillangó, 200 m vegyes), Senánszky Petra (50 m gyors), Szabó-Feltóthy Eszter (200 m hát), Ugrai Panna (100 m gyors, 100 m pillangó). Váltóban indulhat: Pózvai Kiara