Úszás: Kós és Szabó is döntős a budapesti rövid pályás vb-n

Sorban dőltek a világcsúcsok a rövid pályás világbajnokság nyitó napján a Duna Arénában – a délelőtti (Gretchen Walsh ötven pillangón) után az esti programban is rekordot tepert Walsh ötvenen, majd a kanadai Summer McIntosh a 400 gyorsot nyerte meg világcsúccsal (3:50.25).

Aztán megindult a férfiak részéről is a csúcsgyártás: a svájci Noé Ponti saját, néhány hete úszott rekordját javított tovább 50 pillangón (21.43).

S ha egy üzlet beindul…

A világbajnokság első estéjén elbúcsúztunk Hosszú Katinka világrekordjától is: olimpiai bajnokunk 2014-es idejét az amerikai Kate Douglass írta felül 200 vegyesen (2:01.63).

Szerencsére a magyaroktól nem kellett búcsúznunk, előbb Szabó Szebasztián harcolta ki a döntőbe jutást 50 pillangón („Nagyon meglódult a mezőny, de nem gondolom, hogy túlságosan elmaradtam tőlük. Az biztos, hogy az élmezőny tagjai nem úsznak gyorsabban, viszont a forduló utáni víz alatti úszásuk sokkal jobb, erőteljesebb. Egy nap alatt ezen javítani én nem tudok, de egy döntőben bármi megtörténhet. Szeretném, ha nem a nyolcas szám lenne a nevem előtt a finálé után.”), majd nem sokkal később Kós Hubert repesztett egy újabb országos csúcsot 100 háton – a rekord melletti „jutalma” az, hogy szerdán a négyes pályán úszhat a döntőben.

„Bobtól biztosan kapok a fejemre azért, mert nem kezdtem gyorsabban… Délelőtt nagyon kiúsztam magam, nem is tehettem mást, hiszen a nullás pályán nem láttam semmit és senkit, ott menni kellett. Ez a középdöntős úszás nem volt annyira jó, nem baj, hogy szerdán csak egyszer kell úsznom. Délelőtt némi úszkálás lesz a program, aztán este szeretnék negyvenkilenc másodpercen belül úszni. Remélem, jelent majd valamit, hogy az energiáimat egyetlen úszásra kell összpontosítanom” – nyilatkozta Kós Hubert.

„Kvázi” a döntőben rajtolhatott Sárkány Zalán is 1500 gyorson, hiszen a legerősebb időfutamban kapott helyet, ez az esti futamot jelenti, ott azonban a kezdeti, kifejezetten biztató hosszok után fokozatosan veszített pozíciójából, végül a nyolcadik helyen végzett.

„Rögtön a táv elején telement vízzel a szemüvegem, így kellett végigúsznom az ezerötszáz métert, nyolcszáznál pedig teljesen el is fogytam. Négy hétig voltam beteg, nem tudtam kilábalni belőle, ez pedig érződött az állóképességemen – mondta el Sárkány Zalán. – Saját magam előtt tettem magasra a lécet, de én mindig is azt gondoltam, hogy határ a csillagos ég, igenis kellenek a célok, a nagy célok. Szeretnék még itt, Budapesten javítani ezen az eredményemen, nyolcszázon és négyszázon talán a jelenlegi állóképességem is elég lesz egy jó eredményhez.”

A nap végén jött az újabb világcsúcs, mégpedig az amerikai női 4x100-as gyorsváltótól, no meg egy újabb országos rekord a Pádár Nikolett, Ugrai Panna, Senánszky Petra, Ábrahám Minna összetételű kvartettől, amelyik a hetedik helyen végzett.

És hogy tényleg minden a csúcsokról szóljon: az amerikai férfi 4x100-as gyorsváltó is rekorddal nyerte meg a döntőt.