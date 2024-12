Világ- és országos csúcs is született a rövid pályás úszó-vb első napján délelőtt

Hiába a szürke, keddi munkanap, már jóval kilenc óra előtt kígyóztak a sorok a Duna Aréna bejáratánál, a legfiatalabbaktól a legidősebbekig rengetegen érkeztek a helyszínre, hogy élőben lássák a rövid pályás úszó-világbajnokságon medencébe ugró klasszisokat.

Az első magyar versenyzőre sem kellett sokat várni, negyed tízkor nem kisebb egyéniség, mint Kapás Boglárka állt a rajtkőre, és a magyar közönség már ezt is lelkes ujjongással fogadta. Kapás pályafutása utolsó versenyén először 400 méter gyorson mérette meg magát a harmadik előfutamban, de 4:06.58-as ideje nem volt elég a döntőbe jutásra. Sőt, ugyanebben a versenyszámban Késely Ajna 4:03.14-es ideje sem volt elég a döntőhöz.

„Már a medence partján állva hallottam a szurkolókat, és ez nagyon sok erőt adott. Jól éreztem magam, a célom az volt, hogy jobb időt ússzak, mint az országos bajnokságon, és ez sikerült is. Rövid pályán talán a 400 méter gyors a kedvenc versenyszámom, élveztem ezt úszni. Jó volt újra átélni kicsit azokat az időket, amikor igazán gyorsan tudtam ezt a távot leúszni. Attól ugyan most messze vagyok, de élveztem. Nincs elvárásom magammal szemben ezen a vb-n, csak hogy kiússzam magamból a legjobbat. Ha nem Budapesten lenne a világbajnokság, nem is indultam volna rajta, szerencsésnek érzem magam, hogy még egyszer átélhetem a hazai drukkerek teremtette atmoszférát” – mondta első futama után Kapás Boglárka.

És valóban, ha valaki épp nem a medence környékét nézte volna, akkor is tudhatta, mikor versenyez hazai úszó, hiszen a lelátóról minden magyarnak érkezett a buzdítás. Jászó Ádám vagy Szabó Szebasztián nevét éppúgy kiabálták a nézők, mint a legnagyobb magyar sztárét, Kós Hubertét.

A 200 méteres hátúszás olimpiai bajnoka ezúttal 100 háton kezdte meg a budapesti vb-szereplését, nem is akárhogy. A nullás pályán úszva repesztett 49.12-es országos csúcsával, mondhatni hideg kézzel – na meg fejjel – tükörsimán, a legjobb idővel jutott be a középdöntőbe. Soha rosszabb kezdést!

„Az edzőm, Bob Bowman gyakoroltatta velem a nullás pályán úszást, ezúttal annyival könnyebb volt a helyzetem, mint általában, hogy mindkét oldalon volt mellettem kötél. Örülök ennek az eredménynek így reggel. A lényeg, hogy megyünk tovább, a következő lépés, hogy ami az olimpián nem sikerült 100 háton, az most sikerüljön. Még mindig hosszúnak érzem kicsit a pályát a 25 yardoshoz képest, de egyre jobban megszokom. Jó volt a hangulat az arénában, hallottam a »Hajrá Hubi!« kiáltásokat, remélem, délután is hasonló szurkolás mellett úszhatok. Nem csak azért vagyok most itt, hogy jól ússzak, hanem hogy jól is érezzem magam, hiszen az olimpia csak az előbbiről szót, ezúttal mindkettő fontos” – mondta Kós Hubert a 100 hát előfutamát követően.

Ekkor még kevesen gondoltuk, hogy a nap szenzációja nem az olimpiai bajnok magyar újabb csúcsa lesz, de nem sokkal később megszületett a Duna Aréna történetének 34. világcsúcsa is. Az amerikai Gretchen Walsh 50 méter pillangón húzott váratlanul tökéletesen, és 15 éve fennálló rekordot döntött meg 24.02-es idejével. A korábbi csúcstartó a svéd Therese Alshammar volt, aki 2009-ben még a híres-hírhedt cápadresszben úszott 24.38-at. Ez volt egyébként az utolsó olyan fennálló világcsúcs, amit cápadresszben értek el.

Kós Hubert mellett egyébként Szabó Szebasztián is kvalifikálta magát a délután programba, 50 méter pillangón 22.18-as ideje a hetedik legjobb volt. Majd a délelőtti program végére maradt még egy szenzáció, a 4x100-as női gyorsváltó megúszta a versenynap második országos csúcsát is (3:31.36), és negyedik idővel a döntőbe került. Pádár Nikolett, Ugrai Panna, Senánszky Petra és Ábrahám Minna boldogan értékelt a nagyszerű teljesítmény után, ugyanakkor azt is elmondták, maradt még bennük erő, a délutáni döntőben újabb országos csúcsot akarnak úszni, és remélik, hogy a fináléban még több szurkoló buzdítja majd őket . A férfi 4x100-as gyorsváltónak nem sikerült a továbbjutás, továbbá Kapás Boglárka és Késely Ajna 400 méter gyorson, Molnár Dóra és Jászó Ádám 100 méter háton, Komoróczy Lora 50 pillangón, Sebestyén Dalma, Zombori Gábor és Török Dominik pedig 200 vegyesen maradt le a továbbjutásról.

Este fél hattól folytatás következik!

RÖVID PÁLYÁS VILÁGBAJNOKSÁG, DUNA ARÉNA

Előfutamok. A magyarok eredményei. Férfiak. 100 m hát: 1. Kós Hubert 49.12 másodperc, …29. Jászó Ádám 51.65 – Kós középdöntőbe jutott, Jászó nem jutott középdöntőbe. 50 m pillangó: 1. Noe Ponti (svájci) 21.53, …7. Szabó Szebasztián 22.18 – Szabó középdöntőbe jutott. 200 m vegyes: 1. Shaine Casas (amerikai) 1:51.52 perc, …13. Zombori Gábor 1:54.93, …15. Török Dominik 1:55.06 – Zombori és Török nem jutott döntőbe. 4x100 m gyorsváltó: 1. Egyesült Államok (Julian Trenton, Luke Hobson, Kieran Smith, Jack Alexy) 3:05.20, …13. Magyarország (Márton Richárd, Mészáros Dániel, Magda Boldizsár, Andor Benedek) 3:11.08 – Magyarország nem jutott döntőbe. Nők. 400 m gyors: 1. Summer McIntosh (kanadai) 3:57.55, …11. Késely Ajna 4:03.14, …17. Kapás Boglárka 4:06.58 – Késely és Kapás nem jutott döntőbe. 100 m hát: 1. Regan Smith (amerikai) 55.86, …27. Molnár Dóra 59.37 – Molnár nem jutott középdöntőbe. 50 m pillangó: 1. Arina Szurkova (orosz, semleges színekben) 24.78, …21. Komoróczy Lora 25.85 – Komoróczy nem jutott középdöntőbe. 200 m vegyes: 1. Abbie Wood (brit) 2:05.16, …19. Sebestyén Dalma 2:09.94 – Sebestyén nem jutott döntőbe. 4x100 m gyorsváltó: 1. Olaszország (Sofia Morini, Sara Curtis, Chiara Tarantino, Emma Menicucci) 3:29.86, …4. Magyarország (Pádár Nikolett, Ugrai Panna, Senánszky Petra, Ábrahám Minna) 3:31.36 – Magyarország döntőbe jutott