Shane Tusup alaposan beleszállt Hosszú Katinkába

Shane Tusup a Facebookon-oldalán megjelent posztjában alaposan beleszállt korábbi feleségébe és tanítványába, Hosszú Katinkába. A páros nagyon eredményes volt együtt, hiszen Hosszú többek között három olimpiai aranyat, és egy ezüstöt is szerzett, továbbá 20 alkalommal döntött világrekordot ebben az időszakban. Most azonban Tusup egy táblázatos kimutatást is mellékelve kemény stílusban érvelt, hogy Hosszú nélküle nem volt ennyire eredményes a közös munkájuk előtt és után sem.

Alább változtatás nélkül közöljük Shane Tusup Facebook-posztját. „Tények.

Katinka, való igaz egyéni sportoló voltál, de egyetlen sikeres ember sem ért el semmit egyedül.

Tudom, és a tények is bizonyítják, hogy hatalmas hatással voltam és kulcsszerepet játszottam a csapatunk sikerében.

Egyedül én vagyok az, aki megkérdőjelezhetetlenül felelős az edzésmódszertan kialakításáért.

Használhatod a platformodat arra, hogy elismerést szerezz, és azt állítsd, hogy mélyen érted a koncepciót, de az utólagos teljesítményeid a bizonyítékok rá, hogy az üres szavak nem vezetnek eredményre.

Fájdalmas volt látni, ahogy mindaz, amit felépítettem lángba borult és egyetlen dolog maradt meg: egy nagy száj.

Évekig hallgattam a csapatunk iránti tiszteletből.

Teljes mértékben hiszem, és nyíltan kijelentem, hogy nélküled nem lettem volna képes ilyen eredményeket elérni, de ugyanez igaz rád is. Az én ötleteim és elmém nélkül ezek az eredmények nem születhettek volna meg.

Hatalmas csalódást kelt, hogy a siker a fejedbe szállt.

Elfelejtetted, honnan jöttél.

Mindezen eredmények után azok közül, akik segítettek megvalósítani életed gyermekkori álmát, hirtelen már senki sem része a történetednek…” A vitát eldönteni nem tisztünk, de megjegyeznénk, hogy a dolog fordítva is igaz: Hosszú Katina legeredményesebb évei előtt és után Shane Tusup sem alkotott nagyott edzőként.