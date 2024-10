Gyurta Dániel: Szeretném egyszer a kislányomnak is megmutatni a nevemet a Hírességek Csarnokának falán...

Valóban nem könnyű Gyurta Dániellel időpontot egyeztetni, hiszen az idei esztendőben a szokásosnál is sűrűbbre sikeredett az olimpiai bajnok mellúszó naptára, számos tervezett és jónéhány váratlanul érkező felkérés, vagy esemény miatt. Az, hogy néhány héttel ezelőtt az olimpiai bajnok és ezüstérmes, háromszoros világ- és kétszeres Európa-bajnok magyar mellúszó fenomént beiktatták a floridai Fourt Lauderdale-ben a Nemzetközi Úszó Hírességek csarnokának elit közösségébe, mindenképpen a váratlan, de annál nagyszerűbb idei fordulatok közé tartozott.

„Korábbi edzőm Nagy József említette talán tavaly, hogy ő nagyon szívesen látná a nevemet ennek a különleges közösségnek a tagjai között, és szeretne felterjeszteni a beiktatottak közé, de bevallom őszintén, nekem teljesen kiment a fejemből ez az esemény. Néhány hónappal ezelőtt kaptam egy hivatalos emailt, amiben tájékoztattak arról, hogy az idei gálán én is a beiktatottak között leszek. Férfiasan ki kell mondanom, elérzékenyültem, amikor felfogtam mit is jelent ez. Aztán amikor a családom, édesanyám, a feleségem a kislányom és a szeretteim jelenléténben bejátszották a rólam készült filmet, gyerekkori fotókkal, a győzelmeimmel és sikereimmel együtt, s ahogy hallgattam a rólam szóló narrációt, akkor éreztem meg mekkora dolog ez, és milyen csodálatosan foglalja keretbe azt a húszéves pályafutást, amit az úszás jelentett az életemben” – mesélt a megható ceremóniáról Gyurta Dániel. „A köszönő beszédemben is az edzőim, a klubom, a válogatott és a támogatók mellett a legnagyobb köszönetet a családomnak mondtam, ideértve az öcsémet, Gergőt is, hiszen nélkülük mindez nem sikerülhetett volna. Azt a húsz évet a szüleim is beletették és csodálatos volt mindezt az édesanyám szemébe nézve a színpadról megköszönni neki, nekik” – engedett bepillantást az est érzelmekben gazdag pillanatiba a magyar sportoló.

Gyurta Dániel kitért arra is, hogy a Külgazdasági és Külügyminisztérium nyolc fős sportdiplomáciai főosztályának irányítását is rábízták idén az Iglói-Nagy István által megkezdett munkát folytatva, s kiemelte, hogy szerinte mi mindent tehet a sport a nemzetközi ügyek előmozdításáért. „A sport a világon az egyelten olyan közös nyelv, amely képes teljesen más világnézetű emberek között is lebontani a falakat, és mi ezzel a kicsi, de operatív csapattal hiszünk abban, hogy a hazai sportvilágban mozgó sportvezetők nemzetközi sportdiplomáciai ambícióit is segíthetjük a tapasztalatainkkal és Magyarország pozícionálását is támogathatjuk a sport nyelvén keresztül” – mesélt Gyurta Dániel a főosztályvezetői munkájáról.

Szóba került az is, kitöltve a teljes kétszer négyéves olimpiai ciklust a NOB Sportolói Bizottságának tagjaként vajon mekkorára nőtt az a kapcsolati háló, amelyet ki tudott építeni a NOB belső világát és működését megismerve. „Bizton állíthatom, hogy a NOB-on belül messze a Sportolói Bizottság a legaktívabb közösség. Mi is havonta üléseztünk azzal a céllal, hogy a sportolók érdekeit, kezdve a dopping kérdésektől, az ártatlan sportolók védelmén át, például a COVID-szabályok versenyzőkre vonatkozó kötelezettségein keresztül lehetőleg mindenben kikérjük a véleményüket és aztán a sportolók érdekeit képviselő álláspontunkat továbbítsuk a NOB Végrehajtó Bizottsága felé, ahol döntöttek róla. Nagyon sajnálom, hogy Szilágyi Áronnak nem sikerült bekerülni most Párizsban a Sportolói Bizottságba, ez egyáltalán nem Áron kritikája, mert láttam mekkora munkát tett bele a kampány során. Sokkal inkább arról van szó, hogy a nagy sportolói létszámú olimpiai csapatok sokkal több szavazót tudtak mozgósítani a párizsi olimpia alatt, mint a kisebbek” – mondta el a véleményét Gyurta Dániel Csisztu Zsuzsa kérdésére Szilágyi Áron sikertelenül záruló kandidálásáról.

Még egy új feladattal kínálták meg Gyurta Dánielt az újjá alakuló MOB elnökség tagjai, amikor megszavazták, hogy a következő olimpiai ciklusban az olimpiai bajnok mellúszó legyen a Magyar Olimpiai Akadémia elnöke. „Nagyon megtisztelő ez a feladat is, és bevallom, küldetésemnek érzem, hogy az olimpiai mozgalom örök értékeit, a fair play, tiszta verseny, a közösségépítés eszméit és számos más értéket közelebb hozzuk a fiatalokhoz, úgyhogy ezért fogok dolgozni ebben a ciklusban a tanács tagjaival együtt.”

Persze nem lenne teljes a Gyurta Dániellel történt kiemelkedő események összegézese talán a legfontosabb, magánéleti fordulat említése nélkül. „A kislányom születése és az az érzés, amikor először a kezembe foghattam őt – visszatekintve erre a sok csodálatos pillanatra is – minden mást felülír, mert apa lettem és ez a teljességérzet semmihez sem fogható. A felségemmel, Eszterrel (Iszak Eszter -a szerk.) közös kislányunk, Mirabella is velünk volt a floridai ünnepségen és ott fogalmazódott meg bennem, hogy ezt az érzést, talán majd egyszer az tehetné még teljesebbé, ha meg is mutathatnám a lányomnak a nevemet ebben a rangos névsorban a Hírességek Falán” – mesélt személyes érzéseiről Gyurta Dániel.