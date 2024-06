Sárkány Zalán olimpiai szintet úszott 800 méter gyorson, Németh és Milák egy századra egymástól

A délelőtti program nyitányaként Komoróczy Lora 50 méter pillangón ugrott medencébe és egyéni csúcsát egy századdal megjavítva 26.86 másodperccel a 17. idővel bejutott a középdöntőbe.

Férfi 100 méter gyorson négy magyar volt érdekelt, ebben a számban kilenc előfutamot rendeztek, elsőként a 200 méter pillangó olimpiai bajnoka, ennek a számnak a legutóbb Eb-ezüstérmese, Milák Kristóf ugrott vízbe, aki az olimpiai szinttől (48.34) mindössze hét századdal elmaradva, 48.41-gyel csapott célba.

A szám világbajnoki bronzérmese, a már olimpiai szintes Németh Nándor egy századdal jobbat úszva összesítésben a harmadik lett, egy hellyel megelőzve honfitársát.

„A tegnapi után azért már vártam, hogy ez jól fog sikerülni, de nem is volt olyan erős a kezdés, a végében pedig még maradt. Ezzel együtt ennél nem kell jobbat úszni majd délután sem” – nyilatkozta az MTI-nek a BVSC kiválósága, aki hétfőn a váltó tagjaként, saját elmondása szerint messze a csúcsformájától olimpiai szintet úszott 200 méter gyorson. Ugyanakkor ezúttal is megerősítette, hogy a hosszabb távot nem fogja vállalni a francia fővárosban.

Milák ezúttal sem állt a sajtó rendelkezésére.

Ebben a számban Mészáros Dániel 49.47 mp-cel a 26., Szabados Bence 49.75-tel a 35. helyen zárt, míg női 100 méter mellen Békési Eszter 1:09.43-mal a 17. lett, így éppen kicsúszott a középdöntő mezőnyéből.

Férfi 200 méter háton az utolsó három(?) alkalommal csap össze egymással Telegdy Ádám és Kovács Benedek, a hazai olimpiai rangsor második és harmadik helyezettje. A Tokióban ötödik Telegdy jelenleg 28 századdal előzi meg honfitársát a párizsi versenyfutásban, amelynek éllovasa, a 2023-ban Fukuokában világbajnok Kós Hubert ebben a számban nem állt rajthoz.

A két magyar különcsatája egyelőre szorosan alakul, ugyanis egyetlen század választotta el őket, Kovács 1:58.79 perccel a hatodik, Telegdy a hetedik lett és készülhetnek a középdöntőre.

„Nyilván ha nem lenne ez a verseny kettőnk között, akkor kicsit talán más lett volna a felkészülés erre az Európa-bajnokságra, de mindenképpen szerettem volna egy jót úszni, és úgy gondolom, sikerült megérkeznem” – mondta Telegdy.

„Van még két lehetőségem, alapvetően így készültem erre, aztán meglátjuk mi lesz – nyilatkozta Kovács, akinek néhány nappal a februári dohai világbajnokság előtt volt egy combizomszakadása, ami miatt nagyjából két hónapig nem tudott edzeni, jelenleg pedig, ahogy elmondta, körülbelül 75 százalékos állapotban érzi magát. – Semmiképpen sem szeretnék kifogásokat keresni, az edzéseken megpróbálom maximálisan kikapcsolni ezek a dolgokat, és elvégezni a munkát.”

Ott lesz az esti döntőben a 4x100 méteres vegyes vegyesváltó, amely a Jászó Ádám, Békési Eszter, Márton Richárd, Senánszky Petra összeállításban az ötödik idővel jutott tovább.

A délelőtti program a férfi 800 méter gyors előfutamaival zárult, Sárkány Zalán pedig „betartotta ígéretét”: egyéni csúcsát (7:55.26) alaposan megjavítva 7:50.36-os idővel magabiztosan teljesítette az olimpiai szintet (7:51.65). Sárkánynak korábban már 1500 méter gyorson is megvolt az ötkarikás ideje, így most két számban is indulhat a francia fővárosban. Akárcsak 1500 méter gyorson, ebben a számban is rendelkezik olimpiai szintes idővel Rasovszky Kristóf és Betlehem Dávid, előbbi azonban már bejelentette, hogy csak a nyílt vízi versenyben indul majd Párizsban. Gálicz László 8:11.78-cal 13. lett.

„Ennek már nagyon itt volt az ideje, hiszen amikor Győrben csúcsformában 1500-on megúsztam a szintet, ott nem rendeztek 800-at, az országos bajnokságon pedig nem voltam egyszerűen olyan állapotban. Azt mondjuk tudni kell, hogy nem könnyítettem erre az Eb-re, viszont ez volt a tervem. Jó volt, hogy Mihajlo Romancsuk mellett úszhattam, persze ő nem nyomta a maximumon, én viszont odatettem magam. Bízom benne, hogy a döntőre még tudok javulni” – nyilatkozta az MTI-nek Sárkány, aki összesítésben az ukrán kiválóság mögött a második idővel jutott be a szerdai fináléba.