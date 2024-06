Úszó Eb: Holló Balázs olimpiai szintet úszott 400 vegyesen

– Aki 4:12.4-et úszik délelőtt, annak miért nincs szakajtónyi érme világversenyekről?

– Ez egy jó kérdés, nem mondom, hogy nem tették már fel, és hogy én nem gondolkoztam rajta sokat. A választ nem tudom. Sokszor van az, hogy a táv felénél a fájdalom, a rossz érzés – és ez többször fordult elő velem a döntőkben, pedig ugyanúgy készülök azokra a futamokra is, mint a többire. Ezúttal szerencsére nem jött ez az érzés. Örülök, hogy megvan az A-szint. – Akár mehetne is haza, nem?

– Igen, akár, de azért inkább maradok – váltóban is szeretnék bizonyítani, meg az esti fináléban is. Amúgy ha valaki nekem néhány hete azt mondja, hogy már az előfutamban megúszom az olimpiai A-szintet, nem hittem volna el. – Ebben az is közrejátszott, hogy az áprilisi országos bajnokság után elköszönt edzőjétől, Kovács Ottótól, és Hutkai Dániellel dolgozik immár?

– Minden bizonnyal – többen megjegyezték, hogy sokkal mosolygósabb vagyok, és én magam is érzem, hogy jobb kedvvel megyek edzésre is. Persze, ebben az eredményben benne van az előző edzőm munkája, hiszen Kovács Ottóval tizenhárom évig dolgoztam együtt, ám az tény, hogy mentálisan jót tett nekem a váltás. (Kovács Erika – Belgrád)