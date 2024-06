BOLDOGAN SÓHAJTOTT Betlehem Dávid („Ha megint negyedik lettem volna, szerintem ki sem jövök a vízből…”), miután biztossá vált: igen, tényleg várják az eredményhirdetésen, elvégre a célfotó is igazolta, amit a telefonos felvételek böngészése alapján a csapattagok mondtak – bronzérmes lett a belgrádi kontinensviadalon.

Négy éve várt erre.

Hogy végre ő is a dobogón mosolyoghasson, egy egyéni viadalt követően, a felnőttek között. Váltóban 2021 óta minden vb-n és Eb-n megvolt az élmény, a juniorok között óriási fölénnyel nyert aranyakat – hanem a felnőttek között eddig rendre hol fancsali ábrázattal, hol dühöngve, hol már-már egykedvűen vette tudomásul: megint nem sikerült.

Volt negyedik, ötödik, hatodik, kilencedik, tizedik, miközben Rasovszky Kristóf rendre odaért, legutóbb, februárban világbajnok lett – holott hónapszám róják együtt a kilométereket az edzéseken, bizonyos szegmensekben Betlehem egyértelműen jobb is, ám egy-egy kósza világkupaérmet leszámítva neki sosem jött ki a lépés.

Ezúttal érződött, őt nem érdekli senki és semmi, megindult a szakadó esőben szerda délben, két körig vezetett, aztán valamelyest visszavett a tempóból, és onnantól kezdve a francia-olasz-magyar résztvevők előzgették egymást különféle felállásban.

És ment az adok-kapok: az ötödik körre Rasovszky Kristóf kivételével már senkin sem volt sapka.

Megint más kérdés, hogy épp világbajnokunkat érte a legkomolyabb inzultus, a harmadik számú olasz, Dario Verani részéről, emiatt épp a legkritikusabb fázisban került olyan hátrányba, ahonnan már nem tudott visszajönni.

„Verani kétszer rúgta le a fejemről a szemüvegem és háromszor húzott vissza – dohogott a végül kilencedik Rasovszky. – Attól még, hogy valaki nem jut ki az olimpiára, akár sportszerűen is versenyezhetne. Mindegy, nem mérgelődöm, Tokió előtt sem sikerült jól az Európa-bajnokság, aztán az olimpián második lettem – most is arra készülünk egyértelműen, azaz leszek még gyorsabb.”

Betlehem ellenben kivételesen elkerülte a komolyabb trancsírozást, s bár az olasz Gregorio Paltrinieri egy remek manőverrel kivette magát a közelharcból, és olyan sprintet vágott le, mint korábban 1500-on medencében – aminek köszönhetően végül szokatlanul nagy fölénnyel, 20 másodperces előnnyel nyert –, Betlehem elöl tudott maradni, majd a végén jöhetett a tőle megszokott brutális hajrá.

Ezúttal bronzérmet ért: 0.2-vel a francia Marc-Antoine Olivier mögött csapott be, viszont a célfotó egyértelműen neki adta a harmadik helyet a címvédő olasz Domenico Acerenzával szemben, és némi elégtétel gyanánt Verani előtt (ők négyen 0.5 másodpercen belül értek a panelhez).

„Jól csináltad, hogy végül kijöttél a szélére, mert így nem tudtak bedarálni – értékelte a történteket edzője, Szokolai László. – A tanulság az, hogy a sebességed jobb mindenkinél, de hely is kell hozzá, hogy igazán kijöjjön. Most is egy kicsit későn sikerült olyan helyzetbe kerülnöd, hogy teljesen fel tudj pörögni, ezért nem tudtad megelőzni Olivier-t, akinél pedig gyorsabb vagy a végén.”

Betlehem ettől függetlenül vigyorgott:

„Láttam, hogy ez szoros, ahogy beértem, rögtön néztem is ki, találjak már egy magyart, és Biczó Bence mutatta, hogy felvették, visszanézték, és hogy megvan az érem. Nagy boldogság ez, köszönöm a családomnak, (Fábián) Bettinek, hogy mellettem állnak. Egyébként minden a terv szerint ment, az elejét meghúztam, direkt nem is mentem ki enni, utána viszont vártam, hogy vezessen más is, és végül csak előrementek a többiek. Az utolsó körben azt hittem, élen vagyok, későn vettem észre, hogy Paltrinieri ennyire elment. A vége kemény volt, próbáltam helyezkedni, végül harmadikra lett meg az a sáv, hogy felússzak a többiekre és harcban lehessek az éremért.”

Így sikerült a férfiaknál 2018 után végre újra egyéni érmet szerezni.

Némi elégtétel volt Fábián Bettinának, hogy kedvesének tapsolhatott, ő ugyanis szintén elöl járt a női verseny elején, ám aztán túlzottan visszavett, így a 12. helyről az ő félelmetes hajrájával csupán az ötödikig tudott előrenyomakodni. Szimcsák Mira hetedik, az élete utolsó Eb-jén úszó Olasz Anna 18. lett, ám a férfiak eredményhirdetésén mindannyian mosolyogtak: mégiscsak menő júniusban betlehemezni.

VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD

10 km. Férfiak. Európa-bajnok: Gregorio Paltrinieri (Olaszország) 1:49:19.6, 2. Marc-Antoine Olivier (Franciaország) 1:49:41.0, 3. Betlehem Dávid (Magyarország) 1:49:41.2, …9. Rasovszky Kristóf (Magyarország) 1:49:53.8.

Nők. Eb: Leonie Beck (Németország) 2:00:54.8, 2. Barbara Pozzobon (Olaszország) 2:00:54.9, 3. Giulia Gabrielleschi (Olaszország) 2:00:58.5, …5. Fábián Bettina (Magyarország) 2:01:03.9, …7. Szimcsák Mira (Magyarország) 2:01:14.0, …18. Olasz Anna (Magyarország) 2:03:31.2