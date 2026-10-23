Torna-vb: Mészáros Krisztofer után Mayer Gréta is húszon kívül Rotterdamban

A péntek késő este véget érő női egyéni összetett döntőnek (is) volt magyar résztvevője: Trenka János tanítványa, Mayer Gréta nem tornázott hibátlanul – a vb-arany az amerikai Skye Blakely nyakába került (a 24-es mezőnyben nem volt korábbi vb-aranyérmes, így azt már a rajt előtt is tudtuk, új világbajnokot avatnak Rotterdambanban), a dunaújvárosiak tornásza elmaradva selejtezős pontszámától (51.999) a 22. helyen végzett (50.632).

„Úgy gondolom, fejben is sikerült végig összeszedettnek maradnom. A gerendagyakorlatom végét természetesen sajnálom, hiszen éppen az utolsó mozdulatnál hibáztam, amivel több helyezést is elveszítettem. Voltak elképzeléseim arról, hogy mit szeretnék kijavítani a selejtezőhöz képest, illetve miben tudnék még egy kis pluszt hozzátenni a teljesítményemhez. Ez sajnos nem mindenben sikerült, de összességében jó napot zártam. Örülök annak, hogy a selejtezős helyezésemhez képest sikerült javítani” – idézte Mayert a Magyar Tornaszövetség Facebook-oldala.

TORNA

VILÁGBAJNOKSÁG, ROTTERDAM

Női egyéni összetett, döntő

1. Skye Blakely (Egyesült Államok) 55.733

2. Ljudmila Rosina (Oroszország) 55.199

3. Ko Csin-csin (Kína) 55.032

…22. Mayer Gréta (Magyarország) 50.632