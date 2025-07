Sérülés miatt Fritz 40 perc alatt továbbjutott; Hacsanov simán megverte ellenfelét Wimbledonban

A világranglistán 44. ausztrál Jordan Thompsont ismerve ismét nagy csatára volt kilátás a Taylor Fritz elleni mérkőzésén. A Wimbledont felvezető queensi versenyt hátfájdalmak miatt feladó Thompson a cseh Vít Kopriva és a francia Benjamin Bonzi ellen is öt játszmában nyert az első, illetve a második fordulóban, majd valamivel simábban, négy szettben múlta felül az olasz Luciano Darderit, ezzel pályafutása eddigi legjobb Grand Slam-tornás eredményét érte el.

Jobb combjának sérülése aztán a Fritz elleni összecsapáson maga alá gyűrte az eddig is összeszorított fogakkal küzdő ausztrált, aki az első játszmában gyakorlatilag semmilyen ellenállást sem tudott kifejteni, s a háromból csak egyszer tudta hozni az adogatását. A második szettnek azért még nekifutott a derék aussie, de két elvesztett szervajáték után kénytelen volt megadni magát a fájdalomnak, és Fritz 6:1, 3:0-s vezetésénél kezet nyújtani az amerikainak, aki a negyeddöntőben a 17. kiemelt Karen Hacsanovval találkozik majd.

Az orosz versenyző rendkívül magabiztosan jutott tovább, s mindössze 1 óra 48 percet töltött a gyepen Kamil Majchrzak ellen. Karen Hacsanov a három szett alatt összesen hatszor brékelte lengyel ellenfelét, így még az is belefért neki, hogy a harmadik játszmában ő is elveszítsen egy adogatójátékot. Hacsanov ellen nem lesz könnyű dolga Fritznek sem, a két teniszező eddigi két találkozásakor ugyanis mindkétszer az orosz nyert.

A hölgyeknél elsőként a 2021-ben Roland Garros-döntős Anasztaszija Pavljucsenkova jutott tovább a nyolcaddöntőből, miután két szettben diadalmaskodott. A 34 éves orosz játékos bár egyből 2:0-s hátrányba került, fordított, viszont Sonay Kartallel egyetemben háromszor veszítette el az adogatójátékát az első szettben. A brit játékos adogathatott is a játszmáért, szettlabdája is volt, majd a tie-breaket is elbukta, így hátrányba került. Egyből brékelt a második felvonás elején, de azonnal jött az egyenlítés, majd Pavljucsenkova 2:2-nél ismét megnyerte ellenfele szervagémjét, s ezt a bréket már végig is vitte. Az orosz teniszező ezzel beállította eddigi legjobb eredményét Wimbledonban, kilenc év után ismét ott van a negyeddöntőben.

Laura Siegemund már bőven felülmúlta eddigi legjobb wimbledoni szereplését, ugyanis korábban legkésőbb a második forduló végállomást jelentett neki, most viszont ott lesz a negyeddöntőben, ami Grand Slam-tornán neki egyszer sikerült, a 2020-as Roland Garroson. A háromszoros GS-győztes német játékos (női párosban egyszer, vegyes párosban kétszer nyert) a nála 16 évvel fiatalabb, 21 esztendős Solana Sierrát győzte le, az első játszmában háromszor, a másodikban kétszer brékelve, így 83 perc alatt diadalmaskodott.

WIMBLEDON, LONDON (53.550 millió font, fű)

4. FORDULÓ

FÉRFI EGYES

Fritz (amerikai, 5.)–J. Thompson (ausztrál) 6:1, 3:0-nál Thompson feladta

Hacsanov (orosz, 17.)–Majchrzak (lengyel) 6:4, 6:2, 6:3

Norrie (brit)–Jarry (chilei)

Alcaraz (spanyol, 2.)–Rubljov (orosz, 14.)

NŐI EGYES

Pavljucsenkova (orosz)–Kartal (brit) 7:6 (7–3), 6:4

Siegemund (német)–Sierra (argentin) 6:3, 6:2

Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Mertens (belga, 24.)

Nosková (cseh, 30.)–Anisimova (amerikai, 13.)