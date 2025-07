Bokros Szilárd: Úgy érzem, hazatértem a DVTK-hoz

A SŰRŰ PROGRAM közepette a DVTK labdarúgói csütörtökre pihenőnapot kaptak. A 35 Celsius-fokos kánikulában aligha a helyi strandra vagy éppen valamelyik tópartra vágytak horgászni, a legtöbben a hűvös szobában pihentek. Rá is fér a labdarúgókra, hiszen az elmúlt napokban Vladimir Radenkovics vezetőedző és stábja jól megdolgoztatta őket. A csütörtöki szabadnap előtt, illetve az azt követő időszakban is napi kétszer edzenek a keret tagjai, szerdán pedig lejátszotta első felkészülési mérkőzését a csapat, zárt kapuk mögött 5–0-ra győzte le az NB III-as egrieket, Elton Acolatse két, Demeter Milán, Bárdos Bence és Csatári Gergő egy-egy gólt szerzett.

Bokros Szilárd az előző idényt a szlovák élvonalbeli Kassánál töltötte, onnan visszatérve szeretné magát beverekedni a DVTK kezdőcsapatába.

„Jól éreztem magam Kassán, sokat fejlődtem – mondta a bal oldali védő, aki először 2021 nyarán igazolt Diósgyőrbe. – Összességében sikeres idényem volt, a csapattal voltunk fent és lent is, a bajnokság végére összeállítunk, és majdnem kiharcoltuk a Konferencialiga-indulást.”

Miután Diósgyőr és Kassa között mindössze 85 kilométer a távolság, és egyébként is sok magyar lakja a várost, sokan azt gondolják, egy magyar labdarúgó számára nem is számít külföldnek, Bokros Szilárd mégis kicsit másként érezte.

„Egészen más a közeg, más a futball Szlovákiában, mint nálunk – folytatta a játékos. – Sokan azt gondolják, ez igazából nem is számít külföldnek, ha magyar futballista megy Kassára, nem érezheti magát légiósnak. Ez nem így van! Különös volt megélni, hogy az öltözőben körülöttem mindenki szlovákul vagy csehül beszélt. Emberi és szakmai szempontból is jó tapasztalatszerzés volt nekem ez az időszak.”

Diósgyőrbe visszatérve a 25 esztendős védőnek nem kellett megmutatni, merre találja a hazai öltözőt, és elmondta, a társak régi ismerősként fogadták.

„Kicsit úgy éreztem magam, mintha hazatértem volna a családomhoz. A légiósok többségét is ismerem, a beilleszkedésre nem kellett időt pazarolnom. Kemény a felkészülésünk, napi kétszer edzünk, és bár Vladimir Radenkovics is tisztában van vele, most még nem vagyunk frissek, az Eger elleni felkészülési mérkőzésen szeretett volna olyan elemeket viszontlátni a pályán, amelyeket a tréningeken gyakoroltunk. Fontos az is, hogy mindenki mérkőzésterhelést kapott. A nagy meleg nyilvánvalóan nem könnyíti meg a munkát, az edzések megfogják a lábakat, a felkészülési meccsen kicsit macskásak voltak az izmok, ettől függetlenül örültünk, hogy érezhettük a labdát, nekem az is fontos volt, hogy ismét összeszokhattam a társakkal.”

A bal oldali védő úgy készül, kölcsönből visszatérését követően harcba száll a kezdőcsapatba kerülésért, s azzal is tisztában van, hosszú idény vár a DVTK-ra.

„Nagy a harc a csapatba kerülésért. A felkészülési időszak dönti el, a szakmai stáb végül kiknek szavaz bizalma. Hosszú évad vár ránk, fontos, hogy egészséges maradjak, mert biztos vagyok benne, hogy mindenki megkapja a lehetőséget. Nem lesz más feladatom, mint élni vele.”

A Diósgyőr a nyári felkészülés idején még öt felkészülési meccset játszik. Vasárnap útra kel a csapat az edzőtáborba, és az utazást megszakítva újabb mérkőzést játszik a hazánkban edzőtáborozó Maccabi Haifával. Ausztriába megérkezve az edzések mellett újabb három összecsapás vár az együttesre a ciprusi Arisz Limassol B-csapata, az osztrák SV Ried és a cseh SK Artis Brno ellen. Hazatérve az FC Kosice ellen a DVTK Stadionban következik a bajnoki főpróba, Bokros Szilárdnak az a találkozó különös jelentőségű lesz. A klubhoz kapcsolódó hír továbbá, hogy Szakály Péter lett a DVTK vezető játékosmegfigyelője.