Pődör Rebeka: Bármikor elcserélném a gólkirályi címemet az ötödik helyért

– Hogyan telik a nyár, elkezdték a felkészülést a következő idényre?

– Már körülbelül egy hónapja itthoni programot végzünk, a rendes felkészülés jövő kedden indul – mondta lapunknak Pődör Rebeka, a szombathelyi kézilabdacsapat irányítója, az előző idény gólkirálynője. – Felmérésekkel kezdünk, izgatottan várom, hiszen nagy jövés-menés történt a keretben és új edző is érkezik hozzánk Gyurka János személyében.

– Tekintsünk vissza az előző évadra. Újoncként az utolsó fordulóban volt esélyük a nemzetközi szereplést érő helyekre, végül nyolcadikok lettek. Hogyan értékeli az SZKKA teljesítményét?

– Szerintem az idény egyik meglepetése mi voltunk. Jól indítottuk a bajnokságot, ami lendületet adott a téli szünetig. Utána változások történtek a keretben, hullámvölgybe kerültünk, amiből aztán kimásztunk. Hatalmas eredmény egy ilyen „kisvárosi” csapattól, hogy az első év végén a nemzetközi indulás is közel volt. Talán ez túl nagy lépés, szinte csoda lett volna, de a következő idényben már egyértelműen ez a célunk.

– Mennyire elégedett a saját játékával? 237 gólt szerezni a világ egyik legerősebb ligájában azért nem mindennapi produktum.

– Van még hová fejlődnöm mindenben, védekezésben, támadásban és átmenetben is. Nyilván rengeteget dolgoztam a gólkirályi címért, de bármikor odaadnám azért, ha az utolsó, Mosonmagyaróvár elleni meccset megnyertük volna és ötödikként zárunk.

– Miben lépett előre leginkább az elmúlt hónapokban?

– Tisztábban gondolkodom, jobban látok a pályán. A védekezésben is jobb lettem, a szükség nagy úr, néha hármas védőposzton is kellett improvizálnom, de hátul is egyre magabiztosabb vagyok. Hatalmas lépés, hogy régen támadás-védekezésben folyamatosan lecseréltek, mostanra viszont stabilan hozom a védekezésben szükséges teljesítményt

– Március végén bejelentették, hogy marad még egy évet Szombathelyen. Mi volt a legfőbb érv a hosszabbítás mellett?

– Legfőképpen az, hogy úgy érzem, félbehagytunk valamit idén, és szerintem nekem még legalább egy év kell, hogy erősebb teljesítményt nyújthassak. Emellett Gyurka János és az új érkezők is számítottak, szóval úgy érzem, tökéletes helyen vagyok Szombathelyen.

– Ha már említette az új trénert, hogyan tekint a közös munkára?

– Analizáló személyiség vagyok, nem titok, sokak véleményét kikértem Gyurkával kapcsolatban, milyen ember és edző. Pozitív visszajelzéseket kaptam, és láttam azt is, hogy az elmúlt években Mosonmagyaróváron milyen munkát végzett, milyen eredményeket ért el, ezek magukért beszélnek. Tudom, hogy kemény munka vár ránk és sokat kell dolgoznunk, de én ettől nem félek.

– Említette korábban a nemzetközi szereplést. Ezenkívül milyen elvárást fogalmazott meg magával szemben a csapat 2025–2026-ra?

– Nagy mozgás volt a mezőnyben, kérdés, mennyire állnak össze az ellenfelek. Ha nekünk sikerül, és magabiztosak leszünk végig, bármire képesek lehetünk. Az első ötbe kerülés a nagy álmunk, ez a cél lebeg a szemünk előtt.

– Saját magától mit vár?

– Szeretnék minél kevesebb hibával játszani. Sok játékpercet kaptam szerencsére, aminek viszont megvan a negatív oldala is, gyakran elfáradtam. Ezúttal nagyobb lesz a rotáció a keretben, bízom benne, hogy pontosabbak lesznek a passzaim és a lövéseim.

– A válogatott szereplés mennyire motoszkál a fejében? Tavasszal bemutatkozhatott az ukránok elleni zárt kapus mérkőzésen, az év végén pedig világbajnokság következik…

– Hatalmas megtiszteltetésként éltem meg, hogy ott lehettem egy összetartáson és pályára léphettem. Nyilván gondolok rá, de a realitás talaján maradok. Jelenleg magamra koncentrálok, de ha a szövetségi kapitány bármikor úgy gondolja, hogy megérdemlem a meghívót, azonnal és örömmel megyek.

– Egy korábbi interjúban említette, hogy kipróbálná magát külföldön. Továbbra is tartja magát ehhez?

– Igen, nagy vágyam, hogy légiós lehessek, ahogyan álmom az olimpiai szereplés is. És persze az, hogy hivatalos mérkőzésen is bemutatkozhassak a válogatottban.