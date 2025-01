Australian Open: Jannik Sinner lesz Alexander Zverev ellenfele a döntőben

Az első elődöntőben kiderült, hogy Alexander Zverev pályafutása során először bejutott az Australian Open döntőjébe, miután a sérült Novak Djokovics egy szett után feladta a küzdelmet.

A második mérkőzésen a világelső Jannik Sinner csapott össze Ben Sheltonnal, az amerikai az első egymás elleni meccsüket megnyerte, ám az azt követő négyen játszmagyőzelem nélkül kapott ki.

Shelton jól is kezdett, kétszer is brékelőnybe került, de ezeket nem tudta megtartani. Pedig 6:5-nél a szettért adogathatott, két játszmalabdája is volt, ám egyiket sem tudta értékesíteni. A tie-break első öt pontja viszont Sinneré lett, az olasz a saját szerváiból egyet sem bukott el, így szettelőnybe került.

Amilyen szoros volt az első játszma, annyira sima a második. Shelton az első szetthez hasonlóan túl sokat hibázott, és első adogatásai nem voltak jók. Sinner teljesen kontroll alatt tartotta a játszmát, az első négy játék megnyerése után 5:1-nél még nem tudta értékesíteni a meccslabdáját, de a következő játékban már kiszerválta a szettet.

A harmadik játszma elején úgy tűnt, Shelton meg tud újulni, hozta az első két adogatását. Utána azonban Sinner átvette az irányítást, és egymás után öt játékot megnyerve három szettben lezárta a mérkőzést. A címvédő így készülhet a második kiemelt Alexander Zverev ellen.

AUSTRALIAN OPEN

FÉRFIAK, ELŐDÖNTŐ

Sinner (olasz, 1.)–Shelton (amerikai, 21.) 7:6 (7–2), 6:2, 6:2

Korábban:

Zverev (német, 2.)–Djokovics (szerb, 7.) 7:6 (7–5)-nél Djokovics feladta