Medvegyevet olasz riválisa sem tudta megállítani a US Openen

A karrierje eddigi egyetlen grand slam-tornagyőzelmét a 2021-es US Openen arató Medvegyev ellenfele Fabio Cobolli volt, a 22 éves olasz azonban Marozsánhoz hasonlóan nem találta az orosz pontos és gyors játékának ellenszerét. A magyarhoz hasonlóan Cobolli is a harmadik játszmában nőtt fel Medvegyev mellé, de mindkét bréklabdáját kihasználatlanul hagyta. Az orosz teniszező sorozatban hatodszor jutott a nyolcaddöntőbe a US Openen. A legjobb 16 között a Jakub Mensík elleni négyórás ütközetében három mérkőzéslabdát hárítva győző portugál Nunoi Borges lesz az ellenfele.

A nyolcaddöntőben három ausztrál is ott lesz, közülük ketten egymás ellen játszanak majd, Jordan Thompson és Alex de Minaur is győzött magyar idő szerint vasárnap hajnalban. De Minaur idén mind a négy GS-torna nyolcaddöntőjébe bejutott, erre 20 éve egy ausztrál sem volt képes, 2004-ben Lleyton Hewitt tette meg ugyanezt.

A nőknél Iga Swiatek könnyedén győzte le Anasztaszija Pavljucsenkovát, s egy másik orosz, Ljudmila Szamszonova vár rá a következő körben – és az is lehet, hogy utána is orosz ellenfele lesz, hiszen az ágán szerepel Gyiana Snajder is, akivel a negyeddöntőben futhat össze.

TENISZ

US OPEN, NEW YORK

3. FORDULÓ (A 16 közé jutásért)

FÉRFI EGYES

Nuno Borges (portugál)–Jakub Mensík (cseh) 6:7 (5–7), 6:1, 3:6, 7:6 (8–6), 6:0

Jordan Thompson (ausztrál)–Matteo Arnaldi (olasz, 30.) 7:5, 6:2, 7:6 (7–5)

Alex de Minaur (ausztrál, 10.)–Dan Evans (brit) 6:3, 6:7 (7–4), 6:0, 6:0

Danyiil Medvegyev (orosz, 5.)–Flavio Cobolli (olasz, 31.) 6:3, 6:4, 6:3

A NYOLCADDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA ÁGRAJZ SZERINT

Jannik Sinner (olasz, 1.)–Tommy Paul (amerikai, 14.)

Nuno Borges (portugál)–Danyiil Medvegyev (orosz, 5.)

Jack Draper (brit, 25.)–Tomás Machác (cseh)

Alex de Minaur (ausztrál, 10.)–Jordan Thompson (ausztrál)

Casper Ruud (norvég, 8.)–Taylor Fritz (amerikai, 12.)

Brandon Nakashima (amerikai)–Alexander Zverev (német, 4.)

Andrej Rubljov (orosz, 6.)–Grigor Dimitrov (bolgár, 9.)

Frances Tiafoe (amerikai, 20.)–Alexei Popyrin (ausztrál, 28.)

NŐI EGYES

Iga Swiatek (lengyel, 1.)–Anasztaszija Pavljucsenkova (orosz, 25.) 6:4, 6:2

Beatriz Haddad Maia (brazil, 22.)–Anna Kalinszkaja (orosz, 15.) 6:3, 6:1

A NYOLCADDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA ÁGRAJZ SZERINT

Iga Swiatek (lengyel, 1.)–Ljudmila Szamszonova (orosz, 16.)

Gyiana Snajder (orosz, 18.)–Jessica Pegula (amerikai, 6.)

Caroline Wozniacki (dán)–Beatriz Haddad Maia (brazil, 22.)

Karolína Muchová (cseh)–Jasmine Paolini (olasz, 5.)

Paula Badosa (spanyol, 26.)–Vang Ja-fan (kínai)

Emma Navarro (amerikai, 13.)–Coco Gauff (amerikai, 3.)

Cseng Csin-ven (kínai, 7.)–Donna Vekic (horvát, 24.)

Elise Mertens (belga, 33.)–Ariana Szabalenka (fehérorosz, 2.)