Szabalenka az utolsó szettben lemosta a pályáról Swiateket; véget ért a szabadkártyás francia menetelése

Arina Szabalenka és Iga Swiatek eddig 12-szer találkozott egymással, a meccsek kétharmadát a 24 éves lengyel játékos nyerte meg, ráadásul salakon hatból csak egyszer tudott sikert aratni a 27 esztendős fehérorosz teniszező. Nem mellesleg Swiatek négyszeres Roland Garros-győztes, az előző három kiírást megnyerte, viszont idén ellenfele jobb formában van, mivel három tornát (két 1000-est és egy 500-ast) is nyert, miközben az 5. kiemelt lengyel még döntőbe sem jutott eddig 2025-ben.

Iga Swiatek ezúttal nem védi meg címét Párizsban (Fotó: Getty Images)

A mostani elődöntőben az első szett nyolc (!) bréket hozott, a korábbi világelső elbukta az első két adogatójátékát, azonban visszajött, és egyenlített. A jelenlegi világranglista-vezető 5:5-nél ismét brékelt, de nem tudta kiszerválni a játszmát, ám a tie-breaket magabiztosan nyerte meg, így 71 perc után szettelőnybe került.

A folytatás hasonlóan kaotikusan alakult, az első három gém bréket hozott – 1:1-nél az ötszörös GS-győztes címvédő semmire nyerte meg ellenfele adogatójátékát. Swiatek nem engedte ki a kezéből az előnyt, bréklabdát sem engedélyezett a túloldalon játszó teniszezőnek, és kiegyenlített. A döntő szettre fordult a kocka, a háromszoros Grand Slam-bajnok Szabalenka magabiztosan hozta a szervagémjeit, emellett pedig mindhárom bréklabdáját kihasználta, 6:0-val zárta le a 2 óra 22 perces mérkőzést, és pályafutása során először jutott be a Roland Garros fináléjába.

Újabb csodára készült a világranglista-361. Lois Boisson, aki szabadkártyásként jutott el az elődöntőig, miközben korábban még főtáblán sem szerepelt Grand Slam-tornán. Coco Gauff viszont 2023-ban megnyerte a US Opent, és döntőzött már a Roland Garroson is, tehát jóval nagyobb a rutinja. Ez ki is ütközött a mérkőzés elején, a francia játékos elveszítette az első két szervagémjét, és ugyan a következő játékban volt három bréklabdája, nem tudott szépíteni. A 22 éves teniszező a következő gémben megnyerte az első játékát, a 21 esztendős amerikai viszont 5:1-es vezetésénél ismét brékelt, így simán behúzta a nyitó szettet.

Coco Gauff (balra) is megtapsolta Lois Boissont, aki a Roland Garroson robbant be a köztudatba (Fotó: Getty Images)

A következő játszmában ugyanúgy sok ki nem kényszerített hibát követett el Boisson (az elsőben 15-öt, a másodikban 16-ot, miközben összesen nyolc nyerőt ütött), és bár kicsit stabilabban játszott, 1:2-nél brékhátrányba került. Ezután viszont a hazai teniszező visszabrékelt, ám kijött rajta a fáradtság, egyenlíteni nem tudott. Gauff innentől könnyedén hozta a gémeket, és 1 óra 12 perc alatt megnyerte az összecsapást, és készülhet a Szabalenka elleni szombati döntőre. Boisson azért így sem szomorkodhat, mivel a világranglistán várhatóan 296 helyet lép előre, azaz a 65. pozíciót foglalja majd el a rangsorban.

ROLAND GARROS, PÁRIZS (56.352 millió euró, salak)

ELŐDÖNTŐ

NŐI EGYES

Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Swiatek (lengyel, 5.) 7:6 (7–1), 4:6, 6:0

Gauff (amerikai, 2.)–Boisson (francia) 6:1, 6:2

DÖNTŐ

Szombat, 15.00: Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Gauff (amerikai, 2.)