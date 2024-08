„Látjuk, mitől ő a világ egyik legjobb teniszezője” – Marozsán Medvegyevről

Marozsán az első két játszmában összesen öt gémet nyert meg, mielőtt a harmadikban bréklabdához jutott 4:4-nél, majd rövidítésben kapott ki 7:5-re.

„A harmadik játszmát már tudtam élvezni, és remélem, a közönség is így volt vele – mondta Marozsán Fábián az Eurosportnak. – A meccs vége elég színvonalas volt, tudtam úgy játszani, ahogy Medvegyev ellen kell, és meg tudtam szorongatni. Jó lett a hangulat is a végére, persze nem a show miatt mentünk ki a pályára.”

A magyar játékos a mérkőzés elején nem találta az orosz játékának ellenszerét.

„Nem tagadom, az elején izgultam, de néhány gém után ez eltűnt, még ha kívülről ez nem is látszott. Próbáltam megnyújtani a labdameneteket, de nem igazán sikerült. Elkezdtem lenyomni magam, és ő is engem, jöttek a hibák, a kockáztatások sem jöttek be, a szervám sem volt hatékony. Medvegyev jól játszott, amikor az én játékom érvényesülhetett volna, azokat a pontokat is elbuktam. Emiatt sima lett az első és a második szett is, tanácstalan voltam, nem tudtam, mit hogyan csináljak, látjuk, mitől ő a világ egyik legjobb teniszezője.”

Marozsán elmondta, Medvegyev nem feltétlenül szépen játszik, de nagyon jól lát a pályán, gyorsan mozog, hosszú karjai és lábai miatt minden labdát vissza tud adni, és hiába próbálta a magyar a rövid labdákkal zavarba hozni, nem sikerült.

„A harmadik szettben kicsit visszaesett a játéka, akkor tudtunk szórakoztató teniszt mutatni a közönségnek. Négy-négynél a bréklabdát rosszul játszottam meg, az fájó pont volt. Az első két szettből is lehet tanulni, hogyan lehetne gyorsabban kijönni az ilyen gödrökből, a harmadikat pedig magammal tudom vinni jó szempontból is.”

A párosban egy nappal korábban búcsúzó Marozsán elmondta, most hazautazik, a közeljövőben ázsiai tornákon szerepel, aztán Európában zárja az idényt. Sanghajban sok pontot kell megvédenie, az kritikus lesz számára abból a szempontból, hogy az idény végén milyen ranglistahelyezéssel áll majd.

„Nagyon örülnék, ha a legjobb ötvenben vagy a környékén tudnám zárni az évet. Ahhoz, hogy a harmincba kerüljek, még sokat kell dolgoznom, de az a nagy cél, hogy ezt is elérjem valamikor” – fogalmazott Marozsán.

TENISZ

US OPEN, FÉRFIAK

EGYES, 2. FORDULÓ

Danyiil Medvegyev (orosz, 5.)–Marozsán Fábián (magyar) 6:3, 6:2, 7:6 (7–5)