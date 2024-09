„Az USA legjobbjai... pár éve megbeszéltük” – csak egy amerikai döntőzhet a US Openen, de Tiafoe vagy Fritz lesz az?

Nem mondhatnánk sikertelennek az amerikai teniszezők szereplését az elmúlt évek US Openein, de olyan, mint idén, 2003 óta nem fordult elő, nevezetesen, hogy a nők és a férfiak között is két amerikai jutott be a legjobb négy közé. A nőknél időközben már megvan a finálé párosítása, Jessica Pegula bejutott a döntőbe, Emma Navarrónak viszont nem jött össze ugyanez.

Whose house? Their house. pic.twitter.com/kyZz1NIXDr — US Open Tennis (@usopen) September 5, 2024

Ami a férfiakat illeti, ott is „csak” egy döntős lehet, hiszen Frances Tiafoe és Taylor Fritz egymás ellen játszik. Novak Djokovics és Alexander Zverev ágán hazudnánk, ha azt mondanánk, ez volt a papírforma, de mindkét teniszező megérdemelten jutott el idáig.

„Lenyugodtam az előző, Zverev elleni meccsem óta, így várom a folytatást. Persze, nagy dolog elődöntőbe jutni a US Openen, de én úgy vagyok vele, a munka még nincs elvégezve, továbbra is fókuszáltnak kell maradnom, ezzel a mentalitással kell pályára lépnem, akkor elérhetem a célomat” – fogalmazott a 26 éves amerikai Fritz.

Honfitársa, a szintén 26 esztendős Tiafoe az eddig vezető útjáról mesélt, majd ellenfeléről is megosztott egy történetet. „Ez a tornám teljesen más, mint az eddigiek, de valószínűleg a korábbi vereségek is kellettek ahhoz, hogy most itt álljak. Fritz egy remek teniszező, jól mozog, jó a szervája, fogadóként is remek, szóval nem lesz könnyű meccs. Pár éve egymás mellett ültünk egy repülőúton, amikor azt mondta nekem, hogy rövid időn belül mi leszünk az USA első számú férfit teniszezői. Nos, most itt vagyunk a US Open-elődöntőben.”

A másik ágon az egyik példaképe, Andy Murray nyomdokaiba lépni vágyó, még mindig csak 22 éves Jack Draper szettveszteség nélkül jutott el az elődöntőig, ám ott a Danyil Medvegyevet is négy szettben lesimázó, doppingügyével a port maga körül felkavaró, világelső, favorit, szintén mindössze 23 esztendős Jannik Sinner lesz az ellenfele.

„Voltak idők, amikor megkérdőjeleztem, hogy ezen a szinten van-e a helyem, vagyok-e ilyen jó, de dolgoztam tovább, s meglett az eredménye. Küzdök az álmaimért, ami egyértelműen a Grand Slam-győzelem” – nyilatkozta az ATP Tour oldalán Draper, aki idén júniusban nyerte meg első 250-es tornáját Stuttgartban.

Ellenfele, az egyszeres GS-győztes Sinner még 2021-ben találkozott Draperrel, a meccsre nem emlékszik, de azt tudja, milyen tehetséges ellenfele: „Őszintén, nem rémlik, hogy játszottam ellene, de arra emlékszem, amikor kívülről néztem. Nagyon jól csapja le a labdákat, mindkét kezét tudja használni, nehéz meccs lesz. Még egy szettet sem vesztett el a US Openen, ami abból is fakad, hogy pazarul szervál. Izgalmas lesz, de várom már a mérkőzést!”

TENISZ

US Open, New York

Elődöntő

21.00: Jannik Sinner (olasz, 1.)–Jack Draper (brit, 25.)

péntek, 01.00: Taylor Fritz (amerikai, 12.)–Frances Tiafoe (amerikai, 20.)