Babosék három meccslabdát is hárítottak, de kiestek a US Openen

A Kenin, Mattek-Sands páros jóval esélyesebbnek számított. A kilencedik helyen kiemelt amerikai kettős rögtön az első szettben elvette a magyar, ukrán duó adogatását, és mindössze 11 perc alatt 3:0-s vezetésre tett szert. Majd egy küzdelmes, tíz percig tartó gémben Babosék hozták a szervájukat. Sajnos ez volt az egyetlen játék, amely Baboséké lett ebben a szettben, amit az amerikaiak 6:1-re megnyertek.

A második játszma is hasonlóan kezdődött. Kenin és Mattek-Sands 2:0-ra elment, majd 5:3 után a kilencedik gémben Babosék két meccslabdát is hárítottak. Azonban 5:4-nél már Keninék szerválhattak, és villámgyorsan el is jutottak 40:0-ig, vagyis három meccslabdáig. Babosék az elsőt még hárították, de utána az amerikai páros nem hibázott, és 6:4-re hozva a játszmát, megnyerte a mérkőzést.

US OPEN, NEW YORK

PÁROS, 1. FORDULÓ

NŐK

Sofia Kenin, Bethanie Mattek-Sands (amerikai, 9.)–Babos Tímea, Nadja Kicsenok (magyar, ukrán) 6:1, 6:4

KÉSŐBB

FÉRFIAK

Marozsán Fábián, Zizou Bergs (magyar, belga)–Nuno Borges, Francisco Cabral (portugál)